الاثنين: 01 حزيران 2026
ترمب بعد اتصال مع نتنياهو: إسرائيل لن ترسل قوات إلى بيروت

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، إن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترمب، إنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين واتفقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار.

وفيما يخص إيران قال ترمب، إنه لم يتلقَ أي شيء من إيران يفيد بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة وإن الصمت سيكون أفضل مشيرا إلى استعداده للانتظار.

وأضاف ترمب في مقابلة مع (إن.بي.سي نيوز): "أعتقد أننا نتحدث أكثر من اللازم، إن كنتم تريدون معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون أمرا جيدا جدا، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة".

ونُقل عن ترمب قوله: "هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان هناك... سنلتزم الصمت، وسنواصل الحصار".

وأضاف: "أعتقد أنني أستطيع الانتظار مهما أرادوا. فهم يُمنون بخسائر فادحة".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء في وقت سابق اليوم أن إيران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بمواصلة التوغل في أراضي لبنان، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة شهور.

نتنياهو: سنضرب بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته
الحرس الثوري يهدد بتطبيق المعاملة الجارية في هرمز على مضيق باب المندب
السفارة اللبنانية بواشنطن: حزب الله وافق على مقترح بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل
ترمب يرد على تعليق إيران للمفاوضات.. «تحدثنا أكثر من اللازم»
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف أصاب سفينة شحن قبالة ميناء أم قصر بالعراق
