بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الحسين للإبداع الصحفي الثلاثاء

خبرني - أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الحسين للإبداع الصحفي لأعضاء الهيئة العامة، عن الأعمال المنشورة أو المبثوثة خلال عام 2025.

ودعت النقابة في بيان صحفي الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة إلى التقدم بأعمالهم للمشاركة في الجائزة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق2/6/2026، ولغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق 20/6/2026.

وأكدت النقابة بأن الجائزة تجسد حرص النقابة على دعم التميز المهني وتشجيع الإبداع الصحفي، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي بما يعزز دور الصحافة ورسالتها الوطنية.

وتاليا لائحة جائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2026:

المادة 1: تسمى هذه اللائحة (اللائحة الداخلية لجائزة الحسين للإبداع الصحفي في عام 2026)

المادة 2: التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك، وأية تعريفات أخرى لم يرد ذكرها في هذه اللائحة يعتمد لتفسيرها قانون نقابة الصحفيين الأردنيين:

- النقابة: نقابة الصحفيين.

- المجلس: مجلس النقابة.

- النقيب: نقيب الصحفيين الأردنيين.

- الجائزة: جائزة الحسين للإبداع الصحفي.

- اللجنة: لجنة الجائزة.

- الصحفي: عضو النقابة الممارس.

- المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيًا منها.

- المؤسسة الإعلامية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازًا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة 3: أهداف الجائزة

تهدف الجائزة إلى:

أ- تشجيع إنتاج أعمال صحفية مميزة تتصف بالمهنية واحترام أخلاقيات المهنة من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع.

ب- تعزيز دور الصحافة ووسائل الإعلام في المجتمع.

ج- نشر ثقافة التميز والإبداع والالتزام والجودة والإتقان والحث على التنافس الإيجابي بين أعضاء النقابة.

المادة 4: فئات الجائزة

أ- يتم تقسيم فئات الجائزة إلى 6 فئات (بما مجموعه 8 جوائز) وذلك على النحو التالي:

1- جائزة الصحافة المكتوبة (ورقيًا وإلكترونيًا) وتشمل التالي:

أ- المقال الصحفي

ب- التقرير الصحفي أو القصة الإخبارية

ج- التحقيق الصحفي أو المقابلة الصحفية

2- جائزة الإعلام المرئي والمسموع وتشمل التالي:

أ- التحقيق الصحفي أو البرنامج الوثائقي

ب- القصة الإخبارية أو التقرير الإخباري أو الحوار الإذاعي والتلفزيوني

3- جائزة صحافة البيانات والموبايل.

4- جائزة الصورة الصحفية + جائزة الرسم الكاريكاتوري.

5- جائزة القدس (الأعمال الصحفية والإعلامية التي تظهر مكانة القدس عربيًا وإسلاميًا وعالميًا).

ب- يتم منح الجائزة للفئات (1 إلى 6) للأعمال الصحفية المنشورة أو المبثوثة من خلال المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية في العام الذي يسبق منح الجائزة.

المادة 5: مهام وواجبات لجنة الجائزة

1- يقوم مجلس النقابة بتشكيل لجنة للجائزة برئاسة نقيب الصحفيين وعضوية (6) من أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن أمضوا فترة لا تقل عن (10) سنوات في سجل الأعضاء الممارسين. وفي حال شغور أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يقوم مجلس النقابة بتعيين عضو بديل.

2- تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها بمقر النقابة.

3- يتم استلام الموضوعات من قبل اللجنة بكتاب رسمي من النقيب بالإضافة إلى إرسال النسخ الإلكترونية لكل عضو من أعضاء اللجنة من البريد الإلكتروني الرسمي للنقابة.

4- تقوم اللجنة بتدقيق الطلبات واعتماد الموضوعات التي تنطبق عليها الشروط واستبعاد المخالفة منها وإبلاغ أصحاب الموضوعات المخالفة وكذلك إشعار الذين قبلت طلباتهم بكتب رسمية.

5- تعتمد اللجنة المعايير التالية لتقييم الأعمال المقدمة للجائزة:

أ- المهنية واحترام أخلاقيات المهنة في المادة المقدمة.

ب- التغيير الذي أحدثته المادة المرشحة نحو الأفضل.

ت- جودة المادة الصحفية من حيث الدقة والنزاهة والموضوعية والحياد في عرض المادة.

ث- الصياغة اللغوية والتحرير المهني للمادة المقدمة، وسلامة اللغة المكتوبة قواعديًا وإملائيًا، وسلامة اللغة المنطوقة في الأعمال المقدمة.

ج- أهمية الموضوع والقيمة الإخبارية له والفائدة المأمولة منه.

ح- يحق للجنة اعتماد أي معايير أخرى إضافة لما تقدم.

6- يكون اجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت معه رئيس اللجنة، وللعضو المخالف تدوين قرار المخالفة.

7- للجنة الاستعانة بخبرات من أعضاء النقابة ومن غير أعضائها في تقييم الأعمال المقدمة للفوز.

8- للجنة أن تقرر حجب أي فئة من فئات الجائزة إذا وجدت أن المواد المقدمة لا ترقى لمعايير الجائزة.

9- إذا تساوى مجموع علامات مرشحين من كل فئة يتم توزيع الجائزة بينهما.

10- تقوم اللجنة باحتساب نتائج العلامات وتقرر الفائزين بالجائزة ويتم وضع النتائج في مغلف يتم إغلاقه بإحكام والتوقيع عليه من أعضاء اللجنة الحاضرين وترفعها إلى مجلس النقابة بسرية تامة ويقوم مجلس النقابة بالاطلاع على النتائج كاملة.

11- ترفع اللجنة أسماء الفائزين بالجائزة لمجلس النقابة في موعد أقصاه نهاية شهر تموز من كل عام.

12- يعلن مجلس النقابة النتائج الأولية للفائزين بالجائزة بعد استلامها من اللجنة الجائزة.

13- يفتح باب الاعتراض على النتائج الأولية لمدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج الأولية، ويتم عرض الاعتراضات على لجنة الجائزة لإبداء الرأي خلال 3 أيام، وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار النهائي واعتماد النتائج النهائية.

المادة 6:

يقوم نقيب الصحفيين بإعلان النتائج النهائية لأسماء الفائزين بالجائزة في احتفال تقيمه النقابة.

المادة 7: قيمة الجائزة

تقدم لكل فائز بالجائزة شهادة تقدير ومكافأة مالية مقدارها ألف دينار، وشهادة شكر لكل من تقدم للجائزة من غير الفائزين.

المادة 8: شروط الترشح للجائزة

أ- يتم الترشح للجائزة ومنحها للعضو المسجل على سجل الصحفيين الممارسين ما لم يكن سبق له الفوز بإحدى فئاتها في آخر 5 سنوات.

ب- للمؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية أن ترشح أعضاءها الممارسين، ولكل عضو ممارس في النقابة ترشيح نفسه.

ج- لا يجوز للنقيب أو نائبه أو أعضاء المجلس الترشح و/أو ترشيحهم للجائزة طيلة فترة عضويتهم في المجلس.

د- لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها الترشح و/أو ترشيحهم للجائزة.

هـ- يتم تقديم الترشيحات لإدارة النقابة في الموعد الذي يعلن عنه مجلس النقابة.

و- يتم تقديم عدد نسخ مساوٍ لأعضاء اللجنة أو نسخة إلكترونية واحدة عن المادة الصحفية المرشحة أو صورة عنها أو نسخة عن الصورة أو الكاريكاتور، ونسخة عن المادة المسموعة أو المرئية وترسل للبريد الإلكتروني الرسمي للنقابة ([email protected])، ولا يجوز التقدم بأكثر من عمل واحد ولفئة واحدة من الجائزة.

ز- لا يجوز تقديم أي عمل للجائزة سبق فوزه بجائزة من جهة أخرى، أو كان ممولًا من أي جهة خارج إطار المؤسسة الإعلامية أو الصحفية التي يعمل بها.

المادة 9:

تعتبر اللائحة الداخلية لجائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2022 ملغاة حكمًا.