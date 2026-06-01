أحمد سعد يفاجئ جمهوره بـ«الألبوم الفرفوش» ويحدد موعد إصدار الأغاني

خبرني - أعلن الفنان أحمد سعد عن تفاصيل ومواعيد طرح ألبومه الجديد "الألبوم الفرفوش" ، والذي يأتي ضمن مشروع غنائي متنوع يعمل عليه خلال الفترة الحالية.

وشارك أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام البوستر الدعائي للألبوم، حيث ظهر بإطلالة مختلفة في هيئة طفل داخل غرفة مليئة بالألوان والألعاب، في إشارة إلى الأجواء المرحة التي يحملها العمل الجديد.

وكشف الفنان عن خطة طرح أغاني الألبوم، المقرر إصدارها يوم 3 يونيو، حيث تبدأ الساعة الخامسة مساءً بأغنية "كوتي"، تليها في السادسة مساءً أغنية "خبر عاجل – جوزها"، ثم تُطرح أغنيتا "أوبا" و"ورد" في السابعة مساءً.

وكان أحمد سعد قد تحدث سابقًا عن مشروعه الفني الجديد، موضحًا أنه يعمل على تقديم خمسة ألبومات مختلفة، يحمل كل منها طابعًا موسيقيًا خاصًا. وأشار إلى أن أول هذه الأعمال هو "الألبوم الحزين" الذي يضم مجموعة من الأغاني الدرامية، بينما يأتي "الألبوم الفرفوش" بأجواء مبهجة وخفيفة.

كما كشف عن ألبوم ثالث مخصص للأغاني الراقصة الصيفية، إلى جانب ألبوم رابع مستوحى من روح الموسيقى العربية الكلاسيكية، وألبوم خامس يعتمد على التوزيع الأوركسترالي.

ويواصل أحمد سعد نشاطه الفني بالتوازي مع مشاركته في لجنة تحكيم برنامج The Voice إلى جانب رحمة رياض وناصيف زيتون، في تجربة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية.