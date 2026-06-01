الدولار يرتفع وسط ترقب الأسواق لتطورات حرب إيران

خبرني - ارتفع الدولار الأمريكي الإثنين بعد أن سجل خسارة أسبوعية طفيفة؛ إذ استوعب المستثمرون التطورات الجديدة في مفاوضات السلام بالشرق الأوسط، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات خلال مطلع الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، بشكل طفيف الأسبوع الماضي بعد توقعات بأن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أصبح وشيكاً. وأدى إغلاق هذا الممر الرئيسي لإمدادات النفط إلى ارتفاع أسعار الخام وتفاقم توقعات التضخم، مما دفع البعض إلى توقع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا العام.

وحقق الدولار ارتفاعاً طفيفاً الإثنين بعد أن ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن فريق طهران التفاوضي أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان. وسجل مؤشر الدولار ارتفاعاً 0.36% ليصل إلى 99.368 بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي.

وشهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية الصراع في 28 فبراير/شباط مدفوعاً بنمو الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا ولانخفاض تأثر الاقتصاد الأمريكي نسبياً بالتضخم الناتج عن أسعار الطاقة. لكنه فقد بعض مكاسبه نتيجة للغموض الذي يكتنف مسار الصراع.

وانخفض اليورو 0.44% إلى 1.1609 دولار بينما تراجع الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.3412 دولار.

وقال محلل العملات الأجنبية لدى هاندلسبانكن في ستوكهولم، تومي فون برومسن، إنه في حالة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وانخفاض أسعار النفط، فمن المرجح أن يضعف الدولار على المدى القريب وأن تتفوق العملات الحساسة للمخاطر، مثل الكرونة السويدية.

لكن أسواق العملات تترقب الوضع بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف في مطلع الأسبوع دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية وطائرتين مسيرتين كانتا تهددان السفن، وذلك عقب "أعمال إيرانية عدائية"، بما في ذلك إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.

من جانبها أعلنت طهران الإثنين استهداف قاعدة جوية أمريكية رداً على هجوم على جنوب إيران.

وتتوقع الأسواق أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي هي رفع سعر الفائدة، مقارنة بتوقعات خفضه قبل بدء الحرب على إيران، نظرا لزيادة أسعار الطاقة وتأثير ذلك على التضخم.

وتترقب الأسواق بشدة خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأربعاء بحثاً عن مؤشرات محتملة على ما إذا كان بنك اليابان المركزي سيُقدم على رفع سعر الفائدة في الأسبوع التالي.

وقال مصدران مطلعان على المداولات إنه على الرغم من عدم وجود إجماع داخل بنك اليابان المركزي بشأن القرار، فإن التوقف المؤقت عن خفض مشتريات البنك من السندات الحكومية يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه الخيار المفضل.

وتراجع الين 0.27% إلى 159.715 مقابل الدولار قرب المستوى النفسي المهم عند 160 الذي شهد تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.66% إلى 0.7135 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 1.31% إلى 0.5912 دولار.