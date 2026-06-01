حقيقة مرض ماغي بو غصن.. مصادر مقربة تكشف التفاصيل

خبرني - كشفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن تفاصيل جديدة حول وضعها الصحي.

مؤكدة أنها تجاوزت الأزمة الصحية التي مرت بها خلال الأشهر الماضية، وعادت لممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي بعد رحلة علاج ناجحة.

وبحسب المصادر، خضعت ماغي بو غصن لعملية جراحية قبل نحو سبعة أشهر، تكللت بالنجاح وأسهمت في استعادة عافيتها بالكامل، ما مكنها من استئناف أعمالها الفنية والتحضير لمشاريع جديدة، من بينها جولة عروض مسرحية مرتقبة في عدد من الدول العربية.

ورغم الاهتمام الكبير الذي رافق حالتها الصحية، فضلت النجمة اللبنانية إبقاء تفاصيل الوعكة التي تعرضت لها بعيدة عن الإعلام، مكتفية بالتركيز على العلاج وفترة التعافي دون الكشف عن طبيعة المشكلة الصحية التي واجهتها.

وخلال ظهورها الأخير في برنامج "قصتي"، اكتفت ماغي بالإشارة إلى المرحلة الصعبة التي مرت بها دون الخوض في تفاصيلها، وهو ما عكس رغبتها المستمرة في الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء.

وأكدت المصادر أن ماغي بو غصن تعاملت مع هذه التجربة بروح إيجابية وإصرار كبير، مستندة إلى شخصيتها القوية وإيمانها بضرورة تحويل الأزمات إلى فرص للتعلم والنمو. كما حرصت على استعادة نشاطها بسرعة بعد تماثلها للشفاء، لتؤكد شغفها بالفن ورغبتها في مواصلة مسيرتها المهنية بكل حيوية.

وتستعد الفنانة اللبنانية خلال الفترة المقبلة للعودة إلى جمهورها من خلال أعمال جديدة، في خطوة تعكس تجاوزها الكامل للمحنة الصحية واستعدادها لمرحلة فنية جديدة مليئة بالنشاط والطموح.