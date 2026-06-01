الاثنين: 01 حزيران 2026
أمين عام الديوان الملكي والسفير الأسبق (يوسف علي بوران) في ذمة الله

  • 01 حزيران 2026
أمين عام الديوان الملكي والسفير الأسبق يوسف علي بوران في ذمة الله

خبرني - نعي وجيه فاضل

آل بوران وآل بارطو في الأردن والخارج
وأقرباؤهم وأنسباؤهم وأصدقاؤهم
ينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوم بإذن الله تعالى

يوسف علي بوران
(أبو حسام)

أمين عام الديوان الملكي والسفير الأسبق

زوج الفاضلة سميرة علي بارطو ووالد كل من حسام وحسان ونارت 
وشقيق كل من المرحومة نظمية والفاضلة حواء
الذي وافاه الأجل عصر يوم الإثنين 1 حزيران 2026 عن عمر يناهز 96 عام بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن
وسوف يشيع جثمانه الطاهر عقب صلاة العصر من مسجد المقبرة الإسلامية في سحاب يوم الثلاثاء 2 حزيران 2026 إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب
تقبل التعازي أيام الثلاثاء بعد الدفن ويومي والأربعاء والخميس في ديوان آل النبر مقابل شركة مرسيدس بعد صلاة العصر للرجال والنساء ولغاية الساعة العاشرة مساءَ
تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأسكنه فسيح جناته ونسأل الله تعالى أن يلهم أهله حسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون

شكر على تعازٍ من عشيرة الشورة / بني حميدة
