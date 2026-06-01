*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أسعار الذهب اليوم.. «النفيس» يفقد 2% مع تزايد مخاوف التضخم

  • 01 حزيران 2026
  • 21:24
أسعار الذهب اليوم النفيس يفقد 2 مع تزايد مخاوف التضخم

خبرني - تراجع الذهب بنحو 2% الإثنين؛ إذ أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تزايد المخاوف من التضخم وتعزيز توقعات بأن البنوك المركزية ربما تبقي السياسة النقدية أكثر تشددا لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4451.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1401 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5% إلى 4479.20 دولار.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال محلل الأسواق لدى أمريكان جولد إكستشينج، جيم ويكوف "من المرجح أن يظل الذهب تحت ضغط بسبب توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وذلك إلى أن تتوقف عوائد السندات عن الارتفاع ويبدأ تثبيت أو خفض أسعار الفائدة".

وقالت إيران إنها هاجمت قاعدة جوية أمريكية عقب غارات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن فريق التفاوض الإيراني قرر وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، مما زاد مخاوف من التضخم مرتبطة بالصراع الإيراني، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار المتزايدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 56% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام مرة واحدة على الأقل.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكنه يفقد جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة لأنه لا يدر أي عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 73.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4% إلى 1908.91 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1343.04 دولار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدولار يرتفع وسط ترقب الأسواق لتطورات حرب إيران
الدولار يرتفع وسط ترقب الأسواق لتطورات حرب إيران
  • 2026-06-01 21:42
واردات أوروبا من خام الحديد تتراجع 11% منذ 2020
واردات أوروبا من خام الحديد تتراجع 11% منذ 2020
  • 2026-06-01 20:19
أسعار النفط اليوم.. الخام يرتفع 6% مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران
أسعار النفط اليوم.. الخام يرتفع 6% مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران
  • 2026-06-01 19:04
أبو هديب: مشروع توسعي بـ1.1 مليار دينار سيرفع إنتاج البوتاس إلى 4 ملايين طن
أبو هديب: مشروع توسعي بـ1.1 مليار دينار سيرفع إنتاج البوتاس إلى 4 ملايين طن
  • 2026-06-01 18:59
الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى
الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها ...
  • 2026-06-01 18:10
تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية
تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية
  • 2026-06-01 18:02