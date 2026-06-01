*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأشرفية.. مسلح يطلق النار على المواطنين ويشتبك مع الأمن قبل مقتله

  • 01 حزيران 2026
  • 21:04
الأشرفية مسلح يطلق النار على المواطنين ويشتبك مع الأمن قبل مقتله


خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد مساء اليوم من منطقة الأشرفية في العاصمة حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بحكم الجوار حيث تم التحرك على الفور للمكان. 

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه فور الوصول تبيّن قيام أحد الأشخاص من المتشاجرين بالتحصّن في منزله وفتح النار باتجاه المواطنين مما أدّى لإصابة ثلاثة أشخاص أُسعفوا للمستشفى وأحدهم بحالة سيئة.

وأكّد أنّ ذلك الشخص بادر بإطلاق النار باتجاه قوّات الشرطة بشكل مباشر عند محاولة القبض عليه  إذ رفض تسليم نفسه وإلقاء السّلاح، حيث تعاملت معه قوّة أمنيّة بالمثل لحين إنهاء التهديد حيث تبيّن إصابته ووفاته دون وقوع إصابات بين أفراد القوة الأمنية وقوات الشرطة وضبط سلاحين ناريين احذهما اوتوماتيكي  وفتح تحقيق في الحادثة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حل حزب اردني خالف القانون
حل حزب اردني خالف القانون
  • 2026-06-01 21:08
وزارة الشباب تعلن بث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم عبر شاشات عملاقة
وزارة الشباب تعلن بث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم عبر شاشات عملاقة
  • 2026-06-01 20:55
الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في
الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة
  • 2026-06-01 19:44
الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3
الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك...
  • 2026-06-01 19:37
الصحة: لا يوجد نقص في الاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها
الصحة: لا يوجد نقص في الاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها
  • 2026-06-01 19:35
سؤال نيابي حول تصنيف وإيواء حالات التحول الجنسي في السجون الأردنية
سؤال نيابي حول تصنيف وإيواء حالات التحول الجنسي في السجون الأردنية
  • 2026-06-01 18:28