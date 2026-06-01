الأشرفية.. مسلح يطلق النار على المواطنين ويشتبك مع الأمن قبل مقتله



خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد مساء اليوم من منطقة الأشرفية في العاصمة حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بحكم الجوار حيث تم التحرك على الفور للمكان.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه فور الوصول تبيّن قيام أحد الأشخاص من المتشاجرين بالتحصّن في منزله وفتح النار باتجاه المواطنين مما أدّى لإصابة ثلاثة أشخاص أُسعفوا للمستشفى وأحدهم بحالة سيئة.

وأكّد أنّ ذلك الشخص بادر بإطلاق النار باتجاه قوّات الشرطة بشكل مباشر عند محاولة القبض عليه إذ رفض تسليم نفسه وإلقاء السّلاح، حيث تعاملت معه قوّة أمنيّة بالمثل لحين إنهاء التهديد حيث تبيّن إصابته ووفاته دون وقوع إصابات بين أفراد القوة الأمنية وقوات الشرطة وضبط سلاحين ناريين احذهما اوتوماتيكي وفتح تحقيق في الحادثة.