وزارة الشباب تعلن بث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم عبر شاشات عملاقة

خبرني - أعلنت وزارة الشباب الاثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على ثلاث مدن شبابية في الأقاليم الثلاثة، إضافة إلى بث كافة مباريات البطولة في 60 مركزاً شبابياً في جميع محافظات المملكة.

وأكد وزير الشباب رائد العدوان أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات والرؤى الملكية الداعمة للشباب والرياضة والتي يؤكد عليها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في طروحاته الداعمة للرياضة والجماهير الأردنية.

وأكد حرص الوزارة على إتاحة مساحات آمنة أمام الشباب وجمهور النشامى لمؤازرة المنتخب الوطني خلال خوضه مباريات كأس العالم.

وتشمل مواقع بث مباريات المنتخب الوطني في المدن الشبابية؛ صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، ومدينة العقبة للشباب، وصالة الجمنازيوم في مدينة الحسن للشباب في محافظة إربد.

فيما ستبث جميع مباريات كأس العالم في 60 مركزاً شبابياً في جميع محافظات المملكة بدءًا من حفل افتتاح كأس العالم الذي سيقام يوم الخميس الموافق 11 من حزيران.

غادر وفد المنتخب الوطني الاثنين، إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 من الشهر ذاته، ويتخلله المباراة الودية الأخيرة للنشامى أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد 7 حزيران على ملعب "سنابدراغون".

ويستقر منتخب النشامى في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وتعثر المنتخب أمام نظيره السويسري 1-4، في اللقاء الودي الذي أقيم الأحد، على ملعب "كيبون