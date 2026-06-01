إندونيسيا.. 5 قتلى بانفجار قنبلة «من مخلفات الحرب العالمية الثانية»

خبرني - قُتِل 5 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرون، إثر انفجار قنبلة يُشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية تحت بيت في قرية صيد إندونيسية.

ووقع الانفجار بعد ظهر الأحد في إقليم بابوا في شرق إندونيسيا الذي يشهد حركة تمرّد، وتسبب بكرة من اللهب تلتها سحابة دخان كثيفة، بحسب لقطات لوسائل إعلام محلية. وأسفر عن تدمير 9 بيوت.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنه "يُشتبه في أن يكون مصدر الانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية".

وما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين، وتلقى 19 شخصا علاجات من إصابات طفيفة

