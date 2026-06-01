الاثنين: 01 حزيران 2026
"ميلانشون" يدعو لنشر حاملة طائرات فرنسية لردع "إسرائيل" ووقف الحرب على لبنان

  • 01 حزيران 2026
  • 20:34
خبرني - هاجم زعيم اليسار الفرنسي "جان لوك ميلانشون" إسرائيل، واصفاً جنودها بـ"الهمج الإباديين".

وقال ميلانشون في منشور على منصة "إكس"،: إسرائيل تغزو وتضمّ كامل جنوب لبنان. لقد رفع نتنياهو علمه على قلعة "الشقيف". هذا الاسم الفرنسي يجب أن يذكّرنا بأننا مرتبطون بلبنان بألف عام من التاريخ. ونحن مدينون له بالدعم والمودّة والتضامن في مواجهة الهمج الإباديين".

وأضاف "حاملة الطائرات ستكون رمزاً أكثر فائدة في البحر المتوسط منها في هرمز، لتذكير نتنياهو بأن تدخّلاته في انتخاباتنا وغزواته لأصدقائنا تُعدّ تهديداً في نظر الفرنسيين، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يدين إسرائيل وينظّم انسحاب جيشها من الأراضي التي تم غزوها".

وكان وزير الخارجية الفرنسية، أعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف في جنوب لبنان.

ترمب يرد على تعليق إيران للمفاوضات.. «تحدثنا أكثر من اللازم»
  • 2026-06-01 20:06
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف أصاب سفينة شحن قبالة ميناء أم قصر بالعراق
وثيقة إسرائيلية تكشف مسارا بحريا سريا يربط تركيا بإسرائيل
  • 2026-06-01 17:07
الجيش الإسرائيلي يقلص عدد فرقه العاملة في جنوب لبنان
الكرملين: احتجاز فرنسا ناقلة نفط أقرب إلى القرصنة
  • 2026-06-01 14:47
تحذير أممي من تسونامي في البحر الأبيض المتوسط لا مفر منه
