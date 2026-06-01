سر ظهور فيروز في شوارع باريس.. فيديو متداول يكشف الحقيقة

خبرني - بدت فيروز حاضرة في شوارع باريس عبر إطلالة نفذتها خبيرة تجميل لبنانية، في فيديو حصد تفاعلًا واسعًا وأثار فضول المتابعين.

حظي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية باهتمام واسع من المستخدمين، بعدما ظهرت فيه فتاة بإطلالة تحاكي الفنانة اللبنانية فيروز بدقة لافتة، في مشهد جذب انتباه المتابعين وأثار كثيرًا من التساؤلات حول تفاصيله.

وأظهر الفيديو مصممة المكياج اللبنانية ربا الغول، وهي تنفذ إطلالة مستوحاة بالكامل من ملامح فيروز وأسلوبها المعروف، مع الاعتماد على تقنيات مكياج احترافية هدفت إلى إعادة تشكيل تفاصيل الوجه بصورة قريبة من الفنانة اللبنانية الشهيرة.

هل ظهرت فيروز في باريس؟

ووفقًا لما نشرته خبيرة التجميل عبر حسابها الشخصي على منصة إنستغرام، لم يقتصر الأمر على المكياج فقط، بل شمل أيضًا اختيار أزياء وإكسسوارات تحاكي الإطلالات الكلاسيكية التي ارتبطت باسم فيروز على مدار سنوات طويلة من نشاطها الفني، بما ساهم في تعزيز التشابه بين الفتاة والفنانة اللبنانية.

وجرى تصوير الفيديو في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهرت الفتاة وهي تتجول في محيط برج إيفل، أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة، ما أضفى على المشاهد طابعًا بصريًا مميزًا جذب أنظار المتابعين عبر منصات التواصل.

دهشة بين المارة

كما وثّق الفيديو ردود فعل عدد من المارة الذين توقف بعضهم لمتابعة الفتاة عن قرب، فيما بادر آخرون إلى التقاط الصور معها، بعدما لفت انتباههم التشابه الكبير بينها وبين فيروز، سواء من حيث ملامح الوجه أو طريقة الظهور والملابس المختارة.

وحقق المقطع انتشارًا واسعًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات والتفاعلات، إذ أشاد كثير من المتابعين بمهارة خبيرة التجميل اللبنانية وقدرتها على إعادة تقديم ملامح فيروز بصورة دقيقة، معتبرين أن التجربة نجحت في استحضار صورة الفنانة اللبنانية وسط أجواء باريس، من خلال تفاصيل بصرية حظيت بإعجاب واسع من الجمهور.