برسالة مؤثرة.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد هالة صدقي

خبرني - احتفلت هالة صدقي بعيد ميلادها وسط رسائل محبة من المقربين، كان أبرزها تهنئة من إلهام شاهين استحضرت خلالها سنوات من الصداقة والذكريات.

تلقت الفنانة المصرية هالة صدقي العديد من رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، سواء من جمهورها أو من زملائها في الوسط الفني، فيما خطفت رسالة الفنانة إلهام شاهين الأنظار لما حملته من كلمات ودية عكست متانة العلاقة التي تجمع النجمتين منذ سنوات.

وحرصت إلهام شاهين على تهنئة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، حيث نشرت رسالة عبّرت فيها عن تقديرها الكبير لصديقتها، مؤكدة المكانة التي تحتلها في حياتها.

وكتبت إلهام شاهين: "كل سنة وحبيبة قلبي وصديقة عمري هالة صدقي طيبة وبخير.. عيد ميلاد سعيد يا صاحبتي الغالية جدًا، وربنا يفرح قلبك ويسعدك أنتِ وولادك.. جمعتنا أجمل الذكريات في الفن وفي الحياة، وستجمعنا أيام قادمة أجمل وأجمل".

وحظيت التهنئة بتفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع الفنانتين، واستمرار صداقتهما على مدار سنوات طويلة داخل الوسط الفني وخارجه.

من جهتها، شاركت هالة صدقي متابعيها جانبًا من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشرت مقطع فيديو وثّق لحظات من المناسبة بحضور عدد من أصدقائها والمقربين منها.

وأرفقت الفنانة الفيديو بتعليق قالت فيه: "سنة جديدة كلها خير وصحة، وكل حبايبي وأصحابي حواليّا"، معبرة عن سعادتها بقضاء هذه المناسبة وسط من تحبهم. وشهد منشور هالة صدقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي تضمنت عبارات التهنئة والتمنيات لها بدوام الصحة والسعادة.

وجاء في أحد التعليقات: "عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنتِ بخير وصحة وسعادة، حبيبتي"، فيما عبّر آخرون عن أمنياتهم لها بمزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة، مؤكدين تقديرهم لأعمالها وحضورها الفني المستمر.