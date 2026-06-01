ترمب يرد على تعليق إيران للمفاوضات.. «تحدثنا أكثر من اللازم»

خبرني - علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعلان إيراني تعليق مفاوضات إنهاء الحرب بين البلدين، معتبرا أن المحادثات استمرت أكثر من اللازم.

وقال ترمب الإثنين إنه لم يتلقَ أي شيء من قبل إيران يفيد بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن هناك كلاما أكثر من اللازم، وأن الصمت أفضل.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" "أعتقد أننا نتحدث أكثر من اللازم، إن كنتم تريدون معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون أمرا جيدا جدا، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة".

وكانت إيران قد علقت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إنه "لن تُجرى أي محادثات حتى يتم تلبية مطالب إيران بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة".

ولوحت طهران باستئناف قصف شمال إسرائيل إذا ما أقدمت الأخيرة على الإغارة على الضاحية الجنوبية معقل حزب الله في بيروت.

وتواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف إبريل/ نيسان، ولجأت الجماعة اللبنانية إلى استخدام طائرات مسيرة رخيصة وسهلة التجميع، يصعب على الدفاعات الجوية اعتراضها، وهو ما أدى لمقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

والقتال في لبنان هو أكبر تداعيات الحرب في إيران، إذ تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء منذ الثاني من مارس/ آذار، حين بدأ حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل دعماً لحليفته إيران.

وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 3370 شخصاً. وتقول إسرائيل إن 24 جندياً وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضاً عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الشمال جراء صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة.

والمفاوضات بين الجانبين متعثرة أصلاً لكنها متواصلة رغم ضربات متبادلة من وقت لآخر. ووسط التصعيد العسكري المتبادل، كشفت الولايات المتحدة وإيران أن المفاوضات بينهما لا تزال مستمرة، في مساعٍ متعثرة لإنهاء الحرب.

وتركز المحادثات الجارية على مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية ووضع الأسس لمزيد من المحادثات حول القضايا الرئيسية العالقة. وأدت التعديلات الأخيرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماعه مع مستشاريه، الجمعة، إلى تمديد المفاوضات المتواصلة أسبوعاً آخر.