قبل شراء البرغر.. دليلك لاختيار النوع الأفضل لصحتك

خبرني - رغم السمعة غير الصحية التي ارتبطت بالبرغر، يؤكد خبراء أن هذا الطعام يمكن أن يكون جزءًا من نظام متوازن، شرط اختيار مكوناته بعناية.

وقالت أخصائية التغذية الأمريكية ويتني ستيوارت إن البرغر يوفر مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين B12 الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف الأعصاب والحفاظ على مستويات الطاقة، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في البرغر نفسه بقدر ما ترتبط بنسبة الدهون والإضافات المصاحبة له مثل الجبن واللحم المقدد والصلصات عالية السعرات.

وأوضحت ستيوارت أن البرغر المصنوع من لحم البقر بنسبة دهون تبلغ نحو 20% قد يكون خيارًا أفضل من الأنواع شديدة النحافة التي تحتوي على 7% فقط من الدهون، رغم احتوائها على سعرات أقل.

وأرجعت ذلك إلى أن البرغر قليل الدهون غالبًا ما يكون أقل نكهة وأكثر جفافًا، ما يدفع كثيرين إلى تعويض ذلك بإضافة المزيد من الصلصات والمكونات الغنية بالسكر والسعرات الحرارية.

وفي المقابل، أوصى الخبراء ببرغر الديك الرومي أو الدجاج كبديل أكثر ملاءمة لصحة القلب، نظرًا لانخفاض محتواه من الدهون المشبعة مقارنة بلحم البقر.

وتحتوي قطعة برغر الديك الرومي أو الدجاج بوزن 4 أونصات على نحو 3 غرامات فقط من الدهون المشبعة، مقارنة بنحو 9 غرامات في قطعة برغر بقري تحتوي على 20% من الدهون.

كما تتميز هذه الخيارات بمحتواها المرتفع من البروتين، إضافة إلى عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين B12 والنياسين والسيلينيوم، التي تلعب أدوارًا أساسية في إنتاج الطاقة ودعم الجهاز العصبي والمناعة.

وفي مفاجأة قد لا يتوقعها الكثيرون، اعتبرت ستيوارت أن برغر البيسون (الجاموس الأمريكي) من أفضل الخيارات الصحية، إذ يحتوي على كمية أقل بكثير من الدهون مقارنة بالبرغر البقري التقليدي، مع احتفاظه بمستويات مرتفعة من الحديد وفيتامينات المجموعة B.

أما البرغر النباتي، الذي شهد رواجًا واسعًا خلال العقد الماضي باعتباره بديلاً صحيًا وصديقًا للبيئة، فقد حذر الخبراء من الاعتقاد بأنه الخيار الأفضل دائمًا. فبعض الأنواع تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم، إذ قد تصل كمية الملح في قطعة واحدة إلى نحو 370 ملليغرامًا، مقارنة بحوالي 75 ملليغرامًا فقط في البرغر البقري التقليدي.

ويشير الأطباء إلى أن الإفراط في استهلاك الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن ارتباطه ببعض الاضطرابات العصبية مع التقدم في العمر.

وعند سؤالها عن أفضل أنواع البرغر من الناحية الصحية، وضعت أخصائية التغذية برغر السلمون في صدارة القائمة.

وأوضحت أن هذا النوع، المصنوع من سمك السلمون المهروس مع البصل والثوم والتوابل، يتميز بمحتواه المرتفع من البروتين وانخفاض الدهون مقارنة بالبرغر البقري التقليدي.

وتشير البيانات الغذائية إلى أن قطعة برغر سلمون بوزن 6 أونصات تحتوي على نحو 370 سعرة حرارية و34 غرامًا من البروتين، مقابل 435 سعرة حرارية و29 غرامًا من البروتين في قطعة برغر بقري مماثلة الحجم، ما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في الجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم الجيد.