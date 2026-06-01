خبرني - وصلت إلى أرض المهمة، الاثنين، دفعة جديدة تضم 31 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، للانضمام إلى مرتبات المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة منطقة تل الهوى.

وكان في استقبال الكوادر والبعثة الطبية الجديدة فور وصولها، قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 10، الذي أكد على أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم الموجودين في المستشفى، ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة.

وتأتي هذه الخطوة لرفد المستشفى بكفاءات متخصصة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الكفاءة، ومواجهة حجم الضغط المتزايد على المنظومة الصحية في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وستباشر الكوادر الطبية الجديدة مهامها لتغطية ومساندة مختلف العيادات التخصصية، الأقسام الطبية، والوحدات الإدارية واللوجستية، بما يضمن ديمومة الرعاية الصحية الشاملة وتوفير العلاجات اللازمة للأهل والأشقاء في قطاع غزة على مدار الساعة وبكل احترافية ومهنية عالية.