الصحة: لا يوجد نقص في الاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

خبرني - أكد مدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة، سعد العامور، الاثنين أن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى الزرقاء الحكومي يشكل إنجازاً وطنياً مهماً يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي الحكومي في الأردن، ويؤكد التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية التخصصية والنوعية في مختلف محافظات المملكة.

وقال العامور في تصريحات لـ"المملكة" إن ما تحقق في مستشفى الزرقاء لا يمثل مجرد نجاح طبي لإجراء عملية جراحية متقدمة، بل يجسد رؤية حكومية واضحة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة خارج العاصمة، بما يضمن وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية المتقدمة في أماكن إقامتهم.

وأكد أن الوزارة لن تتوقف بالإنجاز عند مستشفى الزرقاء الحكومي بل المشوار مستمر في محافظات المملكة بما يخص الجراحات القلبية.

نجح مستشفى الزرقاء الحكومي بإجراء أول عملية قلب مفتوح لشخص خمسيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب، وذلك بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح في المستشفى، حيث غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء

ونفى العامور وجود نقص في الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هنالك ندرة ببعض التخصصات، وبحسب العامور هذا أمر لا يقتصر على وزارة الصحة، وإنما يشمل مختلف القطاع الصحي الأردني.

وأوضح أن استحداث قسم جراحة القلب المفتوح في مستشفى الزرقاء جاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، ومتابعة مباشرة من وزير الصحة بعد الوقوف على احتياجات أبناء المحافظة خلال الزيارات الميدانية للمستشفى، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس من خلال تجهيز القسم وإجراء أول عملية قلب مفتوح بنجاح، وخروج المريض بحالة صحية جيدة.

وأشار العامور إلى أن وزارة الصحة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير خدمات القلب والقسطرة والجراحات التخصصية في مستشفياتها، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح خدمات الجراحات القلبية في مستشفى السلط الجديد ومستشفيات البشير، إلى جانب إنشاء مركز الجراحات التخصصية في البشير الذي أجرى آلاف العمليات المتقدمة في جراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر.

وأضاف أن الوزارة عملت كذلك على تعزيز خدمات القسطرة القلبية في عدد من المستشفيات الحكومية بالمحافظات، بما في ذلك مستشفيات إربد والكرك والطفيلة والزرقاء والسلط وعجلون، إلى جانب تنفيذ بروتوكولات وطنية متقدمة للتعامل مع الجلطات القلبية الحادة وربط المستشفيات الحكومية ضمن منظومة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المرضى.

وأكد العامور أن ما تحقق في الزرقاء لن يكون المحطة الأخيرة، بل يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع الخدمات التخصصية في المحافظات وفق أولويات مدروسة وضمن موازنات مرصودة لهذا الغرض، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية وتقليل حاجة المواطنين للتنقل إلى العاصمة للحصول على الخدمات العلاجية المتقدمة.