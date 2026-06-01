تامر حسني يخرج عن صمته بعد تصريحات مي عز الدين: «غلاوتك كبيرة عندي»

خبرني - حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنانة مي عز الدين، بعد حديثها عن دعمه الكبير لها خلال فترات صعبة مرت بها، سواء أثناء وفاة والدتها أو خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشر تامر حسني عبر خاصية "القصص" على حسابه في إنستغرام رسالة عبّر فيها عن تقديره الكبير لمي عز الدين، قائلاً إن العلاقة التي تجمعهما تتجاوز حدود الصداقة، مؤكدًا أنها بمثابة شقيقته التي لم تنجبها والدته. كما أشاد بزوجها "تيمور"، واصفًا إياه بأنه شخص محترم ويحبها بصدق، الأمر الذي جعله يشعر بالاطمئنان عليها.

وجاء رد تامر حسني بعدما كشفت مي عز الدين، خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، تفاصيل دعمه لها في واحدة من أصعب المحطات التي مرت بها. وأوضحت أن الفنان المصري تولى العديد من الإجراءات والترتيبات عقب وفاة والدتها، في وقت لم تكن قادرة فيه على استيعاب الموقف أو التعامل مع تفاصيله.

كما تحدثت عن موقف آخر جمعهما خلال فترة علاجها الأخيرة، مشيرة إلى أنه بادر بالتواصل فور علمه بدخولها المستشفى، واستفسر عن حالتها الصحية ومكان وجودها، ثم حرص على زيارتها وقضاء ساعات إلى جانبها، في محاولة للتخفيف عنها وإدخال البهجة إلى أجواء المستشفى.

وأشادت مي عز الدين بإنسانية تامر حسني ووقوفه الدائم بجانب أصدقائه، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس معدنًا أصيلًا لا يظهر أمام الجمهور دائمًا.

يُذكر أن مي عز الدين غابت عن موسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها "قبل وبعد"، بينما كان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي شاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين ودياب، وهو العمل الذي حظي باهتمام واسع خلال موسم رمضان 2025.