أدوية الستاتين تحت المجهر.. فوائد تتجاوز علاج ارتفاع الكوليسترول

خبرني - كشفت دراسة عن أنّ استخدام جرعات منخفضة من أدوية الستاتين في وقت مبكر قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأجرى الدراسة باحثون من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، حيث حللوا بيانات 17 تجربة سريرية شملت أكثر من 100 ألف شخص، بهدف مقارنة تأثير خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في مراحل مبكرة من الحياة مع تأخير العلاج إلى حين ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج أن خفضًا بسيطًا في مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص المصنفين ضمن الفئات منخفضة المخاطر أدى إلى تقليص احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 25%.

وقالت الدكتورة إيرين كارونغي، الباحثة في كلية الصحة العامة بإمبريال كوليدج لندن، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن التدخل المبكر أكثر فاعلية من الانتظار حتى يصبح الشخص ضمن الفئات عالية الخطورة.

وأضافت: "تحليلنا يوضح أن فوائد خفض الكوليسترول الضار لدى الأشخاص منخفضي المخاطر أكبر بكثير من تأجيل العلاج حتى ترتفع احتمالات الإصابة بالمرض. فعندما يكون المرض قد ترسخ بالفعل، تصبح الحاجة إلى العلاج أكثر كثافة وتعقيدًا".

ويُعد الكوليسترول الضار (LDL) أحد أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، في حين يساعد الكوليسترول الجيد (HDL) على إزالة الفائض من الكوليسترول من مجرى الدم.

ووفقا للباحثين، فإن الإرشادات الحالية في المملكة المتحدة تؤدي إلى حصول كثير من المرضى على أدوية الستاتين فقط بعد ظهور مشكلات صحية مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، إلا أن النتائج الجديدة تشير إلى أن البدء بالعلاج في مرحلة مبكرة قد يحقق الفائدة نفسها باستخدام جرعات أقل.

وترى الدراسة أن هذا النهج قد يساهم في الحد من الزيادة المتوقعة في أعداد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال العقود المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص في المملكة المتحدة يتناولون حاليا أدوية لخفض الكوليسترول، بينما يُتوقع أن يصل عدد المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى نحو 10 ملايين شخص بحلول عام 2040.

من جانبه، شبه البروفيسور كاوسيك راي، أحد معدي الدراسة وخبير الصحة العامة، فوائد العلاج المبكر بخطط الادخار طويلة الأجل، موضحًا أن البدء مبكرا يحقق مكاسب صحية أكبر على المدى البعيد.

وعُرضت نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا، وسط دعوات لمراجعة استراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والتركيز بصورة أكبر على التدخل المبكر قبل ظهور المضاعفات الصحية.