تسريب يكشف ملامح آيفون فولد.. تصميم مختلف وعودة لـ Touch ID

خبرني - تقترب شركة «أبل» من دخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى، ومع كل تسريب جديد تتكشف ملامح أكثر وضوحاً للجهاز المنتظر الذي يُعرف حالياً باسم «آيفون فولد».

وفي أحدث التسريبات، ظهرت صور لنموذج تجريبي يُعتقد أنه يستند إلى المعلومات المتداولة حول الهاتف، ما منح المتابعين لمحة مبكرة عن التصميم الذي قد تعتمد عليه الشركة في أحد أكثر أجهزتها ترقبًا خلال السنوات المقبلة.

صور مسربة تكشف شكل هاتف أبل القابل للطي

وأظهرت الصور المتداولة على الإنترنت نموذجًا تجريبيًا لهاتف قابل للطي باللون الأبيض، يعتمد تصميمًا يطوى على هيئة كتاب، وهو الاتجاه الذي تفضله غالبية الشركات المنافسة في هذه الفئة من الهواتف الذكية.

وبحسب ما أورده موقع Gizmochina المتخصص في أخبار التقنية، فإن النموذج المسرب بُني استنادًا إلى أحدث التسريبات والتوقعات المرتبطة بمشروع أبل للهواتف القابلة للطي، وليس جهازًا رسميًا من الشركة.

ملامح تصميم جديدة تميز آيفون فولد

وتشير الصور إلى أن أبل قد تتجه نحو تصميم أكثر سلاسة وانسيابية مقارنة ببعض الأجهزة المنافسة، مع الاعتماد على زوايا وحواف دائرية تمنح الهاتف مظهرًا أكثر نعومة.

كما لفتت وحدة الكاميرات الخلفية الانتباه، إذ تبدو قريبة من لغة التصميم المتوقعة لهواتف آيفون المستقبلية، بينما يظهر الهاتف مزودًا بكاميرتين خلفيتين فقط.

ألوان محدودة في الجيل الأول

وفيما يتعلق بالألوان، توحي التسريبات بأن أبل قد تتبنى تشكيلة ألوان محدودة عند إطلاق الجيل الأول من الهاتف القابل للطي.

ويتوافق اللون الأبيض الظاهر في النموذج مع تقارير سابقة تحدثت عن إمكانية طرح الجهاز باللون الفضي إلى جانب بعض الدرجات الداكنة، بينما يُتوقع أن تستمر الهواتف التقليدية من سلسلة آيفون برو في تقديم خيارات أكثر تنوعًا.

مواصفات شاشة كبيرة وأداء قوي

وتتحدث المعلومات المتداولة حتى الآن عن شاشة خارجية يبلغ قياسها نحو 5.5 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي تصل إلى 7.8 بوصة عند فتح الجهاز بالكامل.

كما تشير التسريبات إلى احتمال تزويد الهاتف بمعالج A20 Pro، الذي يُنتظر أن يكون من بين أقوى المعالجات التي تطورها أبل خلال تلك الفترة.

عودة محتملة لبصمة Touch ID

ومن أكثر التفاصيل التي أثارت اهتمام المتابعين عودة الحديث عن تقنية Touch ID، التي غابت عن هواتف آيفون الرائدة منذ سنوات.

وتشير تقارير متداولة إلى أن أبل قد تعتمد مستشعر بصمة مدمجًا في زر التشغيل الجانبي، بدلاً من الاكتفاء بتقنية Face ID المستخدمة حاليًا.

ووفقًا للتسريبات، هذا التوجه قد يرتبط بالتحديات الهندسية الخاصة بدمج منظومة True Depth المسؤولة عن التعرف على الوجه داخل هيكل نحيف وقابل للطي، وهو ما قد يدفع الشركة إلى إعادة إحياء تقنية البصمة في هاتفها الجديد.