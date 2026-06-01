أسعار النفط اليوم.. الخام يرتفع 6% مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 دولارات للبرميل الإثنين بعد وقف فريق التفاوض الإيراني تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة.

وتهدد إيران باتخاذ إجراءات لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وفرض قيود على ممرات مائية أخرى منها مضيق باب المندب، بحسب أنباء نقلتها "رويترز" عن وكالة تسنيم الإيرانية.

وجاء تقرير الوكالة الإيرانية بعد تبادل هجمات بين إيران والولايات المتحدة وإصدار إسرائيل أمراً لقواتها بمواصلة التوغل في أراض لبنانية خلال معركتها مع حزب الله اللبناني المدعوم من طهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.02 دولار أو 6.6% إلى 97.14 دولار للبرميل حلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.68 دولار أو 7.7% إلى 94.04 دولار للبرميل.

وخلال مايو/أيار، تراجع خام برنت نحو 19% ونزل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 17%.

وأدى تصاعد القتال، الذي جاء بعد استضافة واشنطن لمحادثات إسرائيلية لبنانية الجمعة، إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريباً عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن في أوائل أبريل/نيسان.

وستكون إسرائيل عنصراً أساسياً في أي اتفاق من هذا القبيل، وأكدت إيران مراراً على ضرورة إشراك حزب الله. وذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة اقترحت خطة "تهدئة تدريجية".

وذكر المحلل لدى آي.جي، توني سيكامور، في مذكرة أن المخاوف تتزايد بشأن الألغام في مضيق هرمز، ممر الشحن بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز. وأضاف "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يؤدي إلى تدفق الإمدادات".

وقال مراسل لـ"أكسيوس" الجمعة إن إيران ألقت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وقال بنك غولدمان ساكس في وقت متأخر الأحد إن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يشكل تهديداً كبيراً لتوقعاته لسعر خام برنت للربع الرابع عند 90 دولارا للبرميل ولسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83 دولاراً، رغم أن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط ربما تظل تدفع الأسعار إلى الارتفاع.