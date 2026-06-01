أبو هديب: مشروع توسعي بـ1.1 مليار دينار سيرفع إنتاج البوتاس إلى 4 ملايين طن

خبرني - قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب إن الشركة تنفذ حاليا مشروع التوسع الجنوبي، الأكبر في تاريخها، بكلفة تبلغ 1.1 مليار دينار، ومن المتوقع أن يضيف نحو 750 ألف طن إلى الطاقة الإنتاجية السنوية، ما سيرفع إنتاج الشركة إلى نحو 4 ملايين طن عند اكتماله.

وأوضح أبو هديب أن الطاقة الإنتاجية للبوتاس العربية ارتفعت من 2.3 مليون طن عام 2020 إلى 3 ملايين طن في عام 2026، بزيادة بلغت 700 ألف طن، نتيجة تنفيذ ستة مشاريع توسعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المشاريع الاستراتيجية التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني في شركة البوتاس العربية، ومن بينها توسعة الملاحات الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار، ستسهم في خفض كلف الطاقة بنحو 30%، ما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مشروع توسعة الملاحات الشمسية يعد ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الشركة تعمل على إنشاء ملاحات جديدة بمساحة 28 كيلومترا مربعا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم الوصول إلى إنتاج يبلغ 4 ملايين طن بحلول عام 2029.

وقال إن البوتاس العربية تحتل حاليا المرتبة السابعة عالميا في إنتاج البوتاس، مع توقعات بتقدمها إلى المرتبة السادسة عالميا بعد استكمال المشروع التوسعي.

وفيما يتعلق بشركة برومين الأردن، أكد أبو هديب أن المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها ستعزز موقع الشركة عالميا، مرجحا أن تصبح شركة برومين الأردن وشركة التترابروم الأولى عالميا في إنتاج وتصدير البرومين ومشتقاته، وهي مواد تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أن منتجات برومين الأردن تصل حاليا إلى نحو 35 سوقا عالمية، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 سوقا بعد استكمال التوسعات، فيما ستتوسع صادرات البوتاس إلى العدد ذاته من الأسواق.

ولفت إلى أن الشركة عززت حضورها في الأسواق الأوروبية، إذ ارتفعت صادرات البوتاس إليها من نحو 70 ألف طن قبل عام 2022 إلى 600 ألف طن في عام 2025، مدفوعة بتطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأكد أبو هديب أن البوتاس العربية وبرومين الأردن تشكلان ركيزة مهمة للصادرات الوطنية، إذ تسهم البوتاس بنحو 8% من إجمالي صادرات المملكة، فيما تسهم البرومين بنحو 4%، إلى جانب دورهما في توفير فرص العمل، حيث توفر البوتاس العربية نحو 3 آلاف وظيفة مباشرة وألفي وظيفة غير مباشرة، فيما توفر برومين الأردن نحو 700 وظيفة مباشرة و750 وظيفة غير مباشرة.