اعلام عبري: إيران تربط ملف غزة بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة

خبرني - كشفت القناة 15 العبرية، اليوم، أن إيران أدرجت ملف قطاع غزة ضمن الشروط الأساسية لأي اتفاق أو تفاهمات مستقبلية مع الولايات المتحدة.

وبحسب القناة، فإن طهران أبلغت الوسطاء بأن أي تقدم في مسار المفاوضات مع واشنطن يجب أن يترافق مع معالجة الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى تعتبرها إيران جزءاً من المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن الموقف الإيراني الجديد يعكس توجهاً لربط الملفات الإقليمية بعضها ببعض، وعدم حصر المفاوضات بالقضايا الثنائية بين طهران وواشنطن.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متواصلاً على أكثر من جبهة، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وخلال الأشهر الأخيرة، أكدت إيران مراراً أن التطورات في غزة ولبنان تؤثر بشكل مباشر على مسار علاقاتها مع الولايات المتحدة. وتعتبر طهران أن أي تسوية إقليمية شاملة يجب أن تتضمن وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية ولبنان، بالتوازي مع أي تفاهمات سياسية أو أمنية محتملة مع واشنطن.

