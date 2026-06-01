*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

"الإسكان" تمكن 70 مستفيدًا من أراضٍ سكنية وتطرح 80 قطعة جديدة

  • 01 حزيران 2026
  • 18:19
الإسكان تمكن 70 مستفيدًا من أراضٍ سكنية وتطرح 80 قطعة جديدة

خبرني - مكنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 70 مستفيدًا من الحصول على قطع أراضٍ سكنية مخدومة ضمن مشروع ضاحية الأميرة إيمان/6 في لواء سحاب، تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، وفتحت باب الاستفادة من 80 قطعة أرض سكنية جديدة ضمن عدة مشاريع وفي عدد من المحافظات.

وقالت المؤسسة الاثنين، إن عدد المتقدمين للاستفادة من المشروع بلغ 1707 جرى تدقيق طلباتهم من قبل لجان مختصة، وتأهل منهم 70 مستفيدًا ممن حصلوا على أعلى العلامات من القطاعين العام والخاص، حيث تم تخصيص القطع وفق نظام الانتفاع وبشروط تمويلية ميسرة.

من جانبها اشارت مدير عام المؤسسة جمانة العطيات الى ان اختيار المؤسسة هذه المناسبة الوطنية للإعلان عن المشاريع السكنية الجديدة، يسهم في توسيع فرص التملك للمواطنين ودعم مسيرة التنمية والبناء في مختلف مناطق المملكة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عملية نادرة لطفل .. استئصال ورم سرطاني بتقنية التجميد الجراحي في الخدمات الطبية
عملية نادرة لطفل .. استئصال ورم سرطاني بتقنية التجميد الجراحي في الخدمات الطبية
  • 2026-06-01 18:18
نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج
نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج
  • 2026-06-01 18:16
الإفتاء الأردنية: نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج
الإفتاء الأردنية: نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج
  • 2026-06-01 17:49
التعليم العالي: فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين
التعليم العالي: فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين
  • 2026-06-01 17:46
الملك يفتتح مشاريع حيوية لـ (البوتاس العربية) و(برومين الاردن)
الملك يفتتح مشاريع حيوية لـ (البوتاس العربية) و(برومين الاردن)
  • 2026-06-01 16:09
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت
الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت
  • 2026-06-01 16:03