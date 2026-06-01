نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج

خبرني - أصدرت بعثة دائرة الإفتاء العام المرافقة لبعثة الحج الأردنية نحو خمسة آلاف فتوى وإجابة شرعية خلال موسم الحج شملت مختلف المسائل الشرعية التي احتاج إليها الحجاج الأردنيون وحجاج عرب 48.

وقال رئيس البعثة، مفتي القوات المسلحة الأردنية محمد السعد، إن لجنة الإفتاء اضطلعت بدورها بوصفها المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوى ضمن بعثة الحج الأردنية، حيث تولت الإجابة عن أسئلة الحجاج والمرشدين والمرشدات المتعلقة بأحكام المناسك، بما يضمن توحيد الفتوى وضبطها ومنع أي اختلاف في الأحكام الشرعية المقدمة للحجاج.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت في أداء مهامها على مسارين رئيسين؛ تمثل الأول في التواصل الإلكتروني عبر مجموعة متخصصة على تطبيق "واتس آب" ضمت المرشدين والمرشدات ولجنة التوعية، بإشراف مباشر من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأمر الذي أسهم في سرعة استقبال الاستفسارات الشرعية والإجابة عنها بشكل موحد ودقيق.

وأضاف أن المسار الثاني تمثل في اللقاءات والمحاضرات التوعوية المباشرة التي عقدها مفتو دائرة الإفتاء العام في فنادق الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48، بالتنسيق مع لجنة التوعية في وزارة الأوقاف، حيث جرى شرح أحكام الحج والعمرة والإجابة عن مختلف الاستفسارات الشرعية، بما عزز الوعي الديني لدى الحجاج وطمأنينتهم أثناء أداء المناسك.

وأشار إلى أن أعضاء بعثة الإفتاء واصلوا حضورهم الميداني في المشاعر المقدسة خلال مختلف مراحل الحج، وقدموا الدروس والكلمات الإرشادية، إلى جانب الإجابة المباشرة عن أسئلة الحجاج واستفساراتهم أولاً بأول.

وأكدت البعثة أنها كانت على تواصل مستمر مع مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الحسنات، والأمين العام لدائرة الإفتاء العام زيد الكيلاني، حيث جرى اطلاعهما بصورة دورية على أعمال اللجنة وسير أدائها لمهامها، وتلقي التوجيهات اللازمة بما يحقق رسالة دائرة الإفتاء العام في خدمة ضيوف الرحمن.

كما أوضحت أن جميع الفتاوى والإجابات الشرعية الصادرة عن اللجنة تمت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبمتابعة مباشرة من وزير الأوقاف محمد الخلايلة، الذي اطلع بشكل مستمر على سير العمل والقضايا الشرعية المطروحة خلال الموسم

