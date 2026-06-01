تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية

خبرني - أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني، اليوم الاثنين، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة "تبادل".

وحضر الإطلاق رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية غنام المزروعي، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة والرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط بدر الهنائي وعدد من شركات الوساطة الإماراتية والبنوك الأردنية وشركات الوساطة المالية، إضافة الى ممثلي مؤسسات سوق رأس المال ووسائل الإعلام.

ويأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاما مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينها، بما يسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية.

وأكد أبو حلتم، أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، وتنفيذا لتوجه حكومتي البلدين الشقيقين وتجسيدا لعمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، تقرر السير بمشروع الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم بتعزيز السيولة، ورفع كفاءة الأسواق المالية وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين في كلا البلدين.

من جانبه، أشار النعيمي، إلى أن منصة "تبادل" تمثل أنموذجا متقدما للتكامل بين الأسواق المالية وتسهم بتسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة.

بدوره، قال الوظائفي، إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها، وذلك بتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز سيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق." وأضاف، إن هذا التفعيل يأتي في وقت حققت فيه بورصة عمان أرقاما قياسية، إضافة إلى تحقيق الشركات المدرجة أرباحا تاريخية، مستندة إلى تحقيق الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية متجاوزا التحديات التي تشهدها المنطقة، ما انعكس على زيادة الثقة ببيئة الاستثمار في الاقتصاد الوطني والسوق المالي، وذلك في ظل السياسات الإصلاحية والتحفيزية الحكومية، والاستقرار المالي والنقدي والسياسي، وتنفيذ مشاريع كبرى.

من جانبها، أكدت الطراونة، أن إطلاق الربط الإلكتروني بين السوقين يعد نقلة نوعية في مسيرة تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال العربية وتعزيز تكاملها، موضحة أن التشغيل الرسمي للمنصة يوفر إطارا متكاملا يتيح للمستثمرين تنفيذ عمليات التداول بين السوقين بكفاءة ومرونة عالية، مدعوما بمنظومة متقدمة لعمليات التقاص والتسوية وخدمات ما قبل وما بعد التداول، وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية والأمان، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم كفاءة العمليات المرتبطة بالتداول البيني بين السوقين.

وجرى خلال الحفل عرض فيديو تعريفي لمؤسسات سوق رأس المال الأردني وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة "تبادل"، حيث تضمن الحفل عرضا تقديميا حول المنصة وآلية عملها، وعلى هامش حفل الإطلاق، تم قرع جرس بدء جلسة التداول إيذانا ببدء التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تجسد مستوى التعاون والتكامل بين الجانبين وتعكس التوجه نحو تعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال وتخلل ذلك تنفيذ أول صفقة بين الطرفين.

وتم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية بهذه المناسبة، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وتعد منصة "تبادل"، التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير ربط بيني بين الأسواق الأعضاء، وتسهيل الوصول المتبادل إليها من قبل شركات الوساطة المالية، بما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتداول في الأسواق الأعضاء بكل سهولة وكفاءة ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل، حيث تضم في عضويتها كلا من، بورصة مسقط وبورصة البحرين وبورصة أستانا الدولية وبورصة كازاخستان وسوق أرمينيا للأوراق المالية، إضافة إلى بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية يشار إلى أن بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية كانتا قد وقعتا بتاريخ 11 كانون الأول 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف الانضمام إلى المنصة.