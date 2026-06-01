التعليم العالي: فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين

خبرني - أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات، بداية الفصل الأول للعام الجامعي (2026-2027) في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتباراً من اليوم من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب الوافد الدخول إلى النظام وتقديم طلب الالتحاق وتحميل الوثائق المطلوبة، محددةً مواعيد انتهاء عملية التقديم للجامعات والكليات الرسمية؛ بحيث يكون آخر موعد لتقديم الطلب أو تسديد الرسم هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8-10-2026، في حين تنتهي عمليات المعالجة والقبول من خلال وزارة التربية والتعليم أو الجامعات بنهاية دوام يوم الخميس 22-10-2026، أو عند اكتمال تعبئة الشواغر.

وفيما يتعلق بالجامعات والكليات الخاصة، أشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلب أو تسديد الرسم هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 15-10-2026، على أن تنتهي عمليات المعالجة والقبول بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 29-10-2026، أو عند اكتمال تعبئة جميع الشواغر المتوفرة في مختلف البرامج والتخصصات.

ودعت الوزارة الطلبة بعد انتهاء تقديم الطلب وتحميل الوثائق، إلى تسديد رسم تقديم الطلب البالغ 35 ديناراً أردنيا فقط، من خلال وسائل الدفع المبينة في الطلب، يضاف إليها قيمة العمولة التي يحددها الوسيط الذي يختاره الطالب لتسديد الرسم، منوهةً إلى أنه يمكن للطالب إدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق في جامعة واحدة أو عدة جامعات.

وبينت الوزارة أن وزارة التربية والتعليم الأردنية ستقوم، وعبر النظام الإلكتروني نفسه، بتدقيق وثائق الثانوية العامة للطالب واعتمادها أو منحه معادلة مؤقتة لها، أو رفض معادلتها مع توضيح السبب كوجود وثائق ناقصة يجب استكمالها، ليحصل الطالب بعد ذلك من الجامعة على القبول المبدئي، أو المشروط، أو النهائي بناءً على اختياره، أو رفض الطلب مع توضيح السبب.

وحثت الوزارة الطلبة الراغبين بالتعرف على التخصصات المطروحة للفصل الأول 2026-2027، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، على الدخول إلى البوابة الإلكترونية (أدرس في الأردن) عبر الرابط (https://studyinjordan.jo) الذي يتيح أيضاً تقديم الطلبات مباشرة.

وأكدت الوزارة أن قبول الطلبة الوافدين في الجامعات الرسمية لن يتم إلا عبر هذا النظام الإلكتروني، في حين يمكن لطلبة الجامعات الخاصة استخدام النظام أو التواصل مع الجامعة مباشرة دون وسيط أو رسوم إضافية، معلنةً عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل عبر الواتساب في حال وجود أي مشكلة أو استفسار وهي: (00962781111185) و(00962779676691).