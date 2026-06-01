هيئة بحرية بريطانية: مقذوف أصاب سفينة شحن قبالة ميناء أم قصر بالعراق

خبرني - أفادت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية ​البريطانية، يوم الاثنين، بأن جسما غريبا أصاب سفينة شحن قبالة ميناء أم قصر بالعراق.

وقالت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية ​البريطانية في بيان: "تلقينا بلاغاعن حادث وقع على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق أم قصر بالعراق".

وأضاف البيان: "كانت سفينة شحن تعبر الخليج عندما وقع انفجار كبير إثر إصابة الجانب الأيمن منها بقذيفة مجهولة، ولا نعلم أي تأثير بيئي في الوقت الحالي.

وأكدت أن السلطات تقوم بالتحقيق، وينصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأظهرت عدة صور متداولة السفينة "Sarisa2 MSC" التي يرجح استهدافها في قناة خور عبد الله العراقية.

