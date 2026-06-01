*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • طلبات الأردن و HoopTop يوقعان شراكة لدعم وتطوير كرة السلة في الأردن

طلبات الأردن و HoopTop يوقعان شراكة لدعم وتطوير كرة السلة في الأردن

  • 01 حزيران 2026
  • 16:40
طلبات الأردن و HoopTop يوقعان شراكة لدعم وتطوير كرة السلة في الأردن

خبرني  -  أعلنت "طلبات الأردن" عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة عام مع شركة HoopTop، الشركة الرياضية المتخصصة في تطوير كرة السلة وصناعة بيئة احترافية للمواهب واللاعبين في المملكة، وذلك ضمن توجه الطرفين لدعم الرياضة وتمكين الشباب.

 

وتهدف الشراكة إلى دعم البرامج التدريبية والفعاليات الرياضية والمبادرات المجتمعية التي تنظمها HoopTop، بما يسهم في تطوير المواهب وتعزيز ثقافة الرياضة والأداء الاحترافي بين فئة الشباب.

 

وقال السيد سليم حماد، المدير العام لـ طلبات الأردن:"نؤمن في طلبات بأهمية دعم المبادرات التي تترك أثرًا حقيقيًا في المجتمع، وتأتي شراكتنا مع HoopTop انسجامًا مع رؤيتنا في دعم الشباب والرياضة والمواهب الأردنية الواعدة."

 

من جانبه، قال السيد معتصم سلامة، مؤسس HoopTop: "نسعى في HoopTop إلى تقديم تجربة رياضية احترافية تتجاوز التدريب التقليدي، وتركز على تطوير اللاعبين وصناعة بيئة ملهمة للمواهب. ونعتز بهذه الشراكة مع طلبات لما تحمله من رؤية مشتركة لدعم مستقبل كرة السلة في الأردن."

 

ومن المتوقع أن تشمل الشراكة سلسلة من البرامج والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور كرة السلة ويدعم تطور المواهب المحلية.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شركة كهرباء إربد تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك
شركة كهرباء إربد تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك
  • 2026-06-01 16:22
شاليهات Oriya في البحر الميت.. تجربة إقامة فاخرة تجمع الخصوصية والراحة
شاليهات Oriya في البحر الميت.. تجربة إقامة فاخرة تجمع الخصوصية والراحة
  • 2026-06-01 15:22
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة
  • 2026-06-01 14:48
أورنج الأردن تحتفي برعايتها لبرنامج كودكاست المُنتج بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنصة مدرج
أورنج الأردن تحتفي برعايتها لبرنامج كودكاست المُنتج بدعم من المجلس الأعلى لحق...
  • 2026-06-01 14:13
كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية (العبقري الصغير 2026) ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول
كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية (العبقري الصغير 2026) ويقدّم منحة دراسية لل...
  • 2026-06-01 12:25
(صناعة عمان) تنظم جلسة حول التصدير الى الاتحاد الاوربي ضمن متطلبات الامتثال لالية تعديل حدود الكربون (CBAM)
(صناعة عمان) تنظم جلسة حول التصدير الى الاتحاد الاوربي ضمن متطلبات الامتثال ...
  • 2026-06-01 10:24