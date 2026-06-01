شركة كهرباء إربد تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك

خبرني - احتفلت شركة كهرباء إربد، برعاية مديرها العام المهندس بشار التميمي، بمناسبتي عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية وعيد الأضحى المبارك، بحضور نواب المدير العام ومساعديه ورؤساء الادارات و الدوائر وحضور كثيف من العاملين في الشركة .

واستهل الحفل بالسلام الملكي الأردني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، قبل أن تبدأ فعاليات الاحتفال التي عكست أجواء وطنية مميزة وروحاً أسرية جمعت العاملين في الشركة.

ورفع المهندس التميمي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، باسمه واسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الشركة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك.

وأكد أن ذكرى الاستقلال تمثل مناسبة وطنية تجسد معاني الوفاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، مشيداً بالدور التاريخي للهاشميين وأبناء الأردن في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتعزيز مسيرتها التنموية والنهضوية.

كما أشاد التميمي بالعاملين في الشركة، مؤكداً أن ما حققته شركة كهرباء إربد من إنجازات وتميز مؤسسي وجودة في الخدمات، وفي مقدمتها حصولها على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز عام 2024، يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءة الموظفين وجهودهم وإخلاصهم وانتمائهم للمؤسسة.

وأشار إلى أن العاملين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاح الشركة واستمرار تطورها، مؤكداً حرص الإدارة على تعزيز بيئة العمل القائمة على الشراكة والاحترام والتقدير المتبادل.

من جهته، أكد رئيس فرع نقابة العاملين في الكهرباء السيد خالد بني هاني، في كلمة ألقاها باسم النقابة، اعتزاز النقابة بالعلاقة المتميزة التي تربطها بإدارة شركة كهرباء إربد، مثمناً الدعم الذي تقدمه الشركة للنقابة ومنتسبيها على مختلف المستويات.

وفي ختام كلمته، سلم بني هاني مدير عام الشركة المهندس التميمي درعاً تكريمياً تقديراً لجهوده ودوره في دعم النقابة والعاملين.

واختتم الاحتفال بفقرات فنية وغنائية شارك فيها العاملون وسط أجواء من الفرح والسعادة، جسدت روح الأسرة الواحدة التي تميز شركة كهرباء إربد، وعبرت عن مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.