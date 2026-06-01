شاليهات Oriya في البحر الميت.. تجربة إقامة فاخرة تجمع الخصوصية والراحة

خبرني - تواصل شاليهات Oriya تعزيز حضورها بين أبرز وجهات الإقامة السياحية في منطقة البحر الميت، في ظل الإقبال المتزايد من الزوار الباحثين عن الخصوصية والراحة والخدمات المتكاملة ضمن أجواء عائلية مميزة.

واستطاعت الشاليهات خلال فترة وجيزة أن تحجز مكانة متقدمة بين خيارات الإقامة في المنطقة، بفضل ما توفره من مرافق حديثة ومستوى عالٍ من الخدمة، إلى جانب حرصها على تقديم تجربة إقامة تلبي تطلعات العائلات والمجموعات.

وتضم شاليهات Oriya مسابح مدفأة، ونظام تكييف مركزي، وثلاث غرف نوم في كل شاليه، فضلاً عن مساحات مصممة بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة والخصوصية للنزلاء. كما تحظى الشاليهات بإشادة واسعة من الزوار الذين أثنوا على مستوى النظافة وجودة الخدمات وحسن الاستقبال، وهو ما انعكس في التقييمات المرتفعة التي حصلت عليها عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وأكدت إدارة الشاليهات أن رضا الضيوف يشكل محور اهتمامها الرئيسي، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير المرافق والارتقاء بجودة الخدمات بما يضمن تجربة إقامة استثنائية تلائم مختلف الاحتياجات.

ومع ما تتمتع به من موقع مميز وخدمات متكاملة، باتت شاليهات Oriya وجهة مفضلة للباحثين عن الاسترخاء والاستمتاع بأجواء البحر الميت الفريدة، في تجربة تجمع بين الفخامة والهدوء والخصوصية.

لمشاهدة المزيد من الصور والمعلومات تابع هنا