الاثنين: 01 حزيران 2026
مسافر يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويجبرها على الهبوط

  • 01 حزيران 2026
  • 15:20
خبرني - أُلقي القبض على راكب على متن رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بعد محاولة مزعومة لاختراق قمرة القيادة والتسبب في اضطراب أمني على متن الطائرة؛ ما دفعها إلى الهبوط الاضطراري في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وحوّلت رحلة "يونايتد إيرلاينز" رقم UA2005، المتجهة من مطار أوهير الدولي في شيكاغو إلى مينيابوليس، مسارها يوم الجمعة الـ29 من مايو إلى مطار مقاطعة داين الإقليمي في ماديسون، بعد بلاغ عن وجود راكب "مثير للشغب"، بحسب ما أكدته الشركة.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الطائرة، التي كانت تقل 147 راكباً و6 من أفراد الطاقم، أقلعت في رحلة تستغرق نحو ساعتين، قبل أن يشهد الطاقم حالة فوضى على متنها إثر محاولة أحد الركاب، الذي لم يُكشف عن هويته، اقتحام قمرة القيادة وهو يصرخ باللغة الروسية؛ ما أدى إلى اشتباك بينه وبين الطاقم.

وخلال الحادثة، استخدم قائد الطائرة رمز الطوارئ 7500، وهو إشارة سرية تُستخدم للتنبيه إلى احتمال حدوث عملية اختطاف؛ ما استدعى استجابة أمنية فورية من سلطات مراقبة الحركة الجوية.

وبعد الهبوط الاضطراري، تدخلت شرطة مقاطعة داين وألقت القبض على الراكب واقتادته إلى الحجز، فيما أكدت "يونايتد إيرلاينز" عدم تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وأوضحت تقارير محلية أن السلطات الفيدرالية فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادثة، بينما استؤنفت العمليات التشغيلية بشكل طبيعي في المطار بعد السيطرة على الموقف.

زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف مركز بومبيدو بباريس
  • 2026-06-01 15:09
  • 2026-06-01 15:09
