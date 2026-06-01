ضريبة الدخل تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران

خبرني - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، والذي ينتهي موعد تقديم الطلبات مع نهاية شهر حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024.

وأوضحت الدائرة، أن القرار يمنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية وتصويب الذمم المالية المترتبة عليهم عن المطالبات الضريبية المستحقة حتى نهاية 2024، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة.

وبيّنت أن القرار يتيح للمكلفين تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات المقررة وتفادي أي أعباء مالية إضافية.

وأكدت الدائرة أن التسوية تشمل جميع مطالبات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024، مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات والمطالبات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.

كما أشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً بالكامل من خلال النموذج المخصص المتوفر على الموقع الإلكتروني للدائرة، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف إضافية، سواء تم تقديم الطلب من قبل المكلف مباشرة أو بواسطة وكيله القانوني.

وجددت الدائرة دعوتها للمكلفين الذين ترتبت عليهم مطالبات ضريبية حتى نهاية 2024 إلى عدم التأخر في تقديم طلباتهم، والمبادرة الى تقديمها قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية حزيران الحالي، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي يتيحها القرار وتسوية أوضاعهم الضريبية، وتجنب استمرار ترتب الغرامات عليهم.