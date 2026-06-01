زائر يسرق موزة ملصقة على الجدار بمتحف مركز بومبيدو بباريس

خبرني - قام زائر لفرع متحف باريس للفن المعاصر "مركز جورج بومبيدو" في مدينة ميتز شرقي فرنسا، بسرقة موزة مُثبتة على جدار بشريط لاصق.

أفادت بذلك محطة Franceinfo الإذاعية، ونوهت بأن الموزة المسروقة كانت تشكل العنصر الأساسي لنسخة من العمل الفني الشهير "كوميديان" للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

في يوليو 2025، ذكرت صحيفة Republicain Lorrain أن أحد زوار متحف بومبيدو ميتز قطف وأكل الموزة من القطعة الفنية.

وقالت محطة إذاعية يوم الأحد: "بحسب إفادة إدارة المتحف، لاحظ حارس أمن اختفاء الموزة حوالي الساعة الثانية بعد ظهر (الثالثة عصرا بتوقيت موسكو) يوم السبت. وقدّم مركز بومبيدو-ميتز بلاغا ضد مجهولين عقب حادثة السرقة".

وأشار المتحف إلى أن قيمة الموزة المسروقة تكمن في شهادة أصالتها، وليس في "عنصرها القابل للتلف". وأدانت المؤسسة أفعال المهاجمين، لكنها أكدت أن الضرر يمكن إصلاحه، وأنه تم بسرعة وضع موزة جديدة في مكان سابقتها المسروقة.

ونوهت المحطة الإذاعية بأن لوحة " كوميديان " معروضة في المتحف ضمن معرض "الأحد الذي لا ينتهي: ماوريتسيو كاتيلان ومجموعة مركز بومبيدو".

تم بيع العمل الفني المسمى " كوميديان" في 21 نوفمبر 2024 بمزاد علني في دار سوذبيز (Sotheby's) — إحدى أكبر دور المزادات في العالم — مقابل 6.2 مليون دولار. وصرح مبدع هذا العمل، الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، بأن لوحته ما هي إلا "استفزاز يدعو للتأمل في قيمة الفن الحقيقية".

وبحسبما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الموزة المستخدمة في العمل تم شراؤها بمبلغ لا يتجاوز 35 سنتا من كشك في نيويورك يعود لبائع في الرابعة والسبعين من عمره يُدعى شاه ألام. هذا وقد اشترى العمل الفني الملياردير الصيني في مجال العملات الرقمية ومؤسس شبكة بلوكشين "ترون"، جاستن سان، والذي قام بأكل الموزة بعد أسبوع واحد فقط من تاريخ الشراء.