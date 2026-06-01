مصري يوثق فرحته برؤية لاعبي منتخب بلاده في شوارع أميركا

خبرني - اجتاح منصات التواصل خلال الساعات الماضية فيديو وثق فرحة هستيرية لمواطن مصري التقى نجوم منتخب الفراعنة في أحد شوارع أميركا عقب وصولهم للمشاركة في مونديال العالم الذي سينطلق في يونيو الجاري.

فقد فوجئ المغترب المقيم في أميركا، بلاعبي منتخب مصر يسيرون إلى جانبه في أحد الشوارع، فقام على الفور بتوثيق تلك اللحظة.

فيما راح يغني لبلاده ولاعبي المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، معبراً عن فخره الشديد برؤية فريقه الوطني في بلاد المهجر.

بينما تفاعل لاعبو المنتخب المصري بشكل لافت مع صيحات المشجع، إذ حرص عدد منهم على الالتفات والتلويح له وتحيته.

وحظي المقطع القصير بتفاعل واسع النطاق ونسب مشاهدات كبيرة بعد ساعات قليلة من نشره على مواقع التواصل، حيث تحولت التعليقات إلى تظاهرة لدعم "الفراعنة" في مشوارهم المونديالي.

يذكر أن المنتخب المصري يخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم لعام 2026 وسط طموحات كبيرة وآمال عريضة من ملايين المشجعين في الداخل والخارج، وذلك بعد غياب عن العرس العالمي منذ آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018.

تأتي هذه المشاركة المونديالية في نسخة استثنائية من البطولة، حيث تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أميركا الشمالية وهي الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.