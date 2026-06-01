مش قادر أطمنكم.. جديد الحالة الصحية للممثل المصري سامح صفوت

خبرني - يخضع الممثل المصري، سامح صفوت، الشهير بدور عز الدين في مسلسل يوميات ونيس، لمتابعة طبية مكثفة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء فحوصات وتحاليل متخصصة لتحديد طبيعة حالته وخطة العلاج المناسبة.

وكشف القائم على إدارة حسابات سامح صفوت الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مستجدات وضعه الصحي، وكتب "مش قادر أطمنكم"، مؤكداً أن الفحوصات والأشعة الأولية أظهرت وجود مشكلات صحية تستلزم استكمال سلسلة من التحاليل والإجراءات الطبية الدقيقة، على أن يتم تحديد بروتوكول العلاج النهائي بناءً على نتائجها.

كما أوضح بيان صفحته الذي نشر، اليوم الاثنين، أن الحالة الصحية للفنان ما زالت تحت المتابعة، مطالبين جمهوره ومحبيه بمواصلة الدعاء له، معربين عن تقديرهم لكل رسائل الدعم التي تلقاها خلال الأيام الماضية.

وأشار المسؤولون عن الصفحات الرسمية إلى أنهم يتحدثون نيابة عن أسرته، مؤكدين امتنانهم لكل من سأل عنه أو حرص على الاطمئنان على حالته، سواء من جمهوره أو من زملائه وأصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه.

فيما أوضحوا أن بعض المقاطع المصورة والحلقات التي سبق تسجيلها ستستمر في النشر خلال الفترة المقبلة، إلى حين تعافي الفنان وعودته لممارسة نشاطه بشكل طبيعي.

وكان سامح صفوت قد تعرض لأزمة صحية منذ أول أيام عيد الأضحى، ما استدعى خضوعه لسلسلة من الفحوصات الطبية، فيما ناشدت أسرته ومحبيه الإكثار من الدعاء له خلال الساعات المقبلة، أملاً في تحسن حالته وتجاوز هذه المحنة الصحية بسلام.