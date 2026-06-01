افترقا في سورية.. سيف سبيعي يلتقي شقيقه بعد 15 عاماً من الغياب

خبرني - بعد فراق استمر 15 عاماً، اجتمع الممثل والمخرج السوري، سيف الدين سبيعي، مع شقيقه الأكبر بشار، في لقاء جمعهما بالعاصمة النمساوية فيينا.

فقد شارك النجم السوري متابعيه عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" صورة جمعته بشقيقه بشار، وكتب مساء الأحد: "أنا وأخي بشار بعد 15 سنة غياب".

وسبق أن تحدث بشار سبيعي عن علاقته بشقيقه سيف خلال إحدى تصريحاته التلفزيونية، مؤكداً أن سيف كان معارضا للنظام السوري من اليوم الأول.

كما تابع قال: "سيف أخي وحبيبي، عشت معهم فترة قصيرة لأنني غادرت سوريا عندما كان عمري 19 عاماً، وكان عمر سيف نحو 8 سنوات، ثم استقررت في الولايات المتحدة".

"الدم لا يصبح ماء"

كما أضاف: أقدّر كل ما فعله سيف للعائلة، فالدم لا يصبح ماء، وسيف حبيب قلبي وأخي وبيننا تواصل دائم، مشيراً إلى احترامه لمواقف شقيقه وآرائه، مؤكداً قربه المستمر من العائلة رغم اختلاف أماكن الإقامة.

يذكر أن عائلة رفيق سبيعي تعد واحدة من أبرز العائلات الفنية في سوريا، إذ أنجب الفنان الراحل ستة أبناء هم: سيف الدين، عامر ، وبشار، صبا، وصباح، وهبة.

وبرز سيف الدين كأحد أبرز المخرجين والممثلين في الدراما السورية وكان أيضاً من أبرز الفنانين المعارضين لنظام الأسد، بينما اتجه بشار سبيعي إلى مجال الإخراج الفني وأقام خارج سوريا لسنوات طويلة.