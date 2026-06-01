شكر على تعازٍ من عشيرة الشورة / بني حميدة

تتقدّم عشيرة الشورة / بني حميدة، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله، على تفضلهما بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومعالي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، لتقديم واجب العزاء بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة تمام شاهر البلوش، والدة المحافظ السابق هاني عبيد الشورة.

كما تتقدم عشيرة الشورة / بني حميدة بجزيل الشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وأصحاب الدولة والأعيان والنواب الحاليين والسابقين، وإلى شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية الكريمة، وكافة الأهل والأصدقاء والأقارب وكل من شاركنا مصابنا الجلل، سواء بالحضور إلى بيت العزاء أو بالاتصال أو عبر الرسائل ووسائل التواصل المختلفة، لما كان لمواساتهم الصادقة وتعازيهم الكريمة من أطيب الأثر في التخفيف من مصابنا وآلام الفقد.

إن مشاعركم النبيلة ومواقفكم الكريمة جسّدت أسمى معاني التآخي والمحبة والتكافل، وكانت مصدر عزاء وسند لنا في هذا الظرف الأليم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن لا يريكم مكروهاً بعزيز، وأن يديم على وطننا وقيادتنا الهاشمية نعمة الأمن والاستقرار.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد فقيدتنا بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.