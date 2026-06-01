*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة

  • 01 حزيران 2026
  • 14:48
مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة

خبرني - نظمت اللجنة الاجتماعية في مستشفى الكندي احتفالا وطنيا اليوم الاثنين بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين، والإشادة بمسيرة الوطن المزدهرة بالإنجازات التي تحققت في عهد القيادة الهاشمية الرشيدة.

وحضر الإحتفال رئيس هيئة الدكتور محمد خريس وكافة المدراء ورؤساء الأقسام وكوادر المستشفى والذين عبروا عن فرحتهم بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نستذكر فيها الإنجازات التي تحققت.

ورفع المشاركون أسمى عبارات التأييد والولاء لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، مجددين العهد بالوفاء والإنتماء والعمل والإخلاص لخدمة الوطن الغالي تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شركة كهرباء إربد تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك
شركة كهرباء إربد تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك
  • 2026-06-01 16:22
شاليهات Oriya في البحر الميت.. تجربة إقامة فاخرة تجمع الخصوصية والراحة
شاليهات Oriya في البحر الميت.. تجربة إقامة فاخرة تجمع الخصوصية والراحة
  • 2026-06-01 15:22
أورنج الأردن تحتفي برعايتها لبرنامج كودكاست المُنتج بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنصة مدرج
أورنج الأردن تحتفي برعايتها لبرنامج كودكاست المُنتج بدعم من المجلس الأعلى لحق...
  • 2026-06-01 14:13
كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية (العبقري الصغير 2026) ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول
كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية (العبقري الصغير 2026) ويقدّم منحة دراسية لل...
  • 2026-06-01 12:25
(صناعة عمان) تنظم جلسة حول التصدير الى الاتحاد الاوربي ضمن متطلبات الامتثال لالية تعديل حدود الكربون (CBAM)
(صناعة عمان) تنظم جلسة حول التصدير الى الاتحاد الاوربي ضمن متطلبات الامتثال ...
  • 2026-06-01 10:24
البنك الأردني الكويتي و
البنك الأردني الكويتي و"إنجاز" يختتمان جلسات برنامج "اسأل الخبير المالي والبن...
  • 2026-05-31 15:35