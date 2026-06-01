مستشفى الكندي يحتفل بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة

خبرني - نظمت اللجنة الاجتماعية في مستشفى الكندي احتفالا وطنيا اليوم الاثنين بمناسبة عيد استقلال المملكة الثمانين، والإشادة بمسيرة الوطن المزدهرة بالإنجازات التي تحققت في عهد القيادة الهاشمية الرشيدة.

وحضر الإحتفال رئيس هيئة الدكتور محمد خريس وكافة المدراء ورؤساء الأقسام وكوادر المستشفى والذين عبروا عن فرحتهم بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نستذكر فيها الإنجازات التي تحققت.

ورفع المشاركون أسمى عبارات التأييد والولاء لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، مجددين العهد بالوفاء والإنتماء والعمل والإخلاص لخدمة الوطن الغالي تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.