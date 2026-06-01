الكرملين: احتجاز فرنسا ناقلة نفط أقرب إلى القرصنة

خبرني - قال الكرملين، الاثنين، إنه يعتبر احتجاز فرنسا ناقلة النفط "تاجور" أمرا غير قانوني، وأقرب إلى أعمال "القرصنة".

وصعدت قوات البحرية الفرنسية للناقلة التي كانت قادمة من روسيا الأحد وغيرت مسارها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الناقلة تخضع لعقوبات دولية وإن العملية تمت وفقا للقانون البحري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى أن القانون الدولي جرى اتباعه.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا تعتبر مثل هذه الأفعال غير قانونية، فهي أقرب إلى "القرصنة الدولية" مضيفا أن روسيا ستتخذ تدابير لضمان سلامة الشحن البحري ردا على الواقعة.

وكان أحد مساعدي الكرملين قال في شباط، إن روسيا يمكن أن تنشر أسطولها البحري لمنع الاستيلاء على سفنها، وربما تقوم برد فعل تجاه حركة الشحن الأوروبي إذا جرى احتجاز سفن روسية.

