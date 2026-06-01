أورنج الأردن تحتفي برعايتها لبرنامج كودكاست المُنتج بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنصة مدرج

خبرني - شاركت أورنج الأردن بالحفل الختامي لمشروع "بداية رقمية" الذي أقيم في مقر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي رعت فيه الشركة المرحلة الثالثة من المشروع، والمتمثلة بعملية إنتاج محتوى رقمي يعدّه ويقدّمه أربعة أشخاص من ذوي الإعاقة.

وخلال الحفل الختامي للمشروع، جرى تكريم مقدمي ومعدي سلسلة البودكاست الشبابي الاجتماعي " كودكاست" بتنفيذ من حاضنة مدرج لريادة الإعلام الرقمي، وبدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنتاج استوديوهات ومنصة "بودكاستي" في إطار المشروع، ويناقش البودكاست تأثير العالم الرقمي على الحياة اليومية والاجتماعية والنفسية.

وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها بالمشاركين، وبالشركاء، والداعمين ضمن جهود وطنية مشتركة وممنهجة في الوصول لمجتمع شامل يحتضن الجميع، مؤكدة على التزامها الراسخ بدعم ذوي الإعاقة في كافة المجالات لتحقيق الشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة من خلال تنفيذ ورعاية الفعاليات والمشاريع الهادفة لتعزيز مواهبهم، مؤكدة على التزامها في تطوير مهاراتهم الرقمية، ودعم توظيفهم، إلى جانب مشاركة قصص نجاحهم الملهمة عبر برامجها ومبادراتها مثل: هاكاثون الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجلسات التوعوية والتدريبية تحت مظلة "قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة" التي انطلقت عام 2019.

