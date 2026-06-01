لم أعد قادرا على المشي.. نجم برشلونة السابق يكشف كواليس اعتزاله المأساوي

خبرني - كشف البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة السابق عن معاناته من إصابات سبّبت له آلاما لا تُحتمل، دفعته في النهاية إلى اعتزال كرة القدم في سن مبكرة.

وأعلن رافينيا اعتزاله في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وهو بعمر 31 عاماً، بسبب معاناته من إصابات عديدة في الركبة.

معاناة رافينيا ألكانتارا

وتحدّث رافينيا خلال مقابلة مع قناة "ألبرتو إدغوغو-أوونو" (Alberto Edjogo-Owono) على يوتيوب، عن تفاصيل هذه الإصابات التي حرمته حتى من المشي في أوقاتٍ طويلة.

وقال "من بين إصابات الركبة، عادة ما تكون إصابة الغضروف المفصلي هي الأقل تسببا في المشاكل والأقصر مدة أيضا، لكن في حالتي وبسبب طبيعة تكويني الجسدي والطريقة التي أركض بها، تسبّب الضغط على الغضروف في إجباري على الاعتزال بسن 31 عاماً، رغم محاولاتي تأخير ذلك".

وأضاف "قمت بخياطة غضروف مفصلي ممزق بالكامل، وبعد 4 أشهر اضطررت للخضوع لجراحة أخرى، وهكذا تحولت إصابة مدتها ثلاثة أشهر إلى ثمانية أشهر".

وزاد رافينيا "بعدها أُصبت بوذمة عظمية (تجمع سوائل في العظام) جراء هذه الإصابة، فأصبح الأمر يتطلب النوم واضعا جهاز العلاج المغناطيسي ولم أعد قادرا على المشي، بل إنك تنسى فكرة التنزه لأن ركبتك تؤلمك حقا".

وواصل "في إصابة ثانية أدركت بالفعل أنني لم أعد نفس الشخص من الناحية البدنية. اضطررت لتغيير طريقتي في التدرب لأنني كنت من نوعية اللاعبين الذين يتدربون بقوة، لذا شكلت فريقا يضم معدا بدنيا وأخصائي علاج طبيعي، وهو ما جعلني قادرا على العودة والعطاء بأعلى مستوياتي مجددا رغم الآلام الشديدة".

وعادت الإصابات لتفتك باللاعب البرازيلي خلال فترة وجوده في العربي القطري، فقال "انتهى بي المطاف منهكا ومستنزفا للغاية، قلت لنفسي أنا لا أستمتع بكرة القدم، وأعيش في ألم مستمر. لا أستطيع صعود السلم دون أن أشعر بالوجع".

وختم رافينيا "استغرق الأمر مني عامين لأتقبل الوضع، لكنني كنت محظوظا بولادة ابني، الذي كان وجوده جوهريا وفارقا بالنسبة لي".

وبدأ رافينيا مسيرته الكروية ناشئا في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وتدرّج في الفئات السنية لبرشلونة وصولا إلى الفريق الأول وخاض معه عدة مواسم.

وارتدى رافينيا قمصان أندية سيلتا فيغو، إنتر ميلان، ريال سوسيداد، باريس سان جيرمان، قبل أن يختتم مشواره مع العربي القطري.

وحصد رافينيا 15 لقباً معظمها مع برشلونة، أبرزها الدوري الإسباني (3)، دوري أبطال أوروبا (1)، وكذلك لقب كأس أمير قطر مع العربي موسم 2022-2023.