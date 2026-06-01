السفير ابو رمان : اقدم رغيف خبز صنع في الاردن قبل ١٤ الف عام

خبرني - أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبد الله أبو رمان، أن الأردن يمتلك إرثاً حضارياً ضارباً في القدم، مستشهداً باكتشاف أقدم رغيف خبز في التاريخ على الأراضي الأردنية.

وأوضح السفير أبو رمان، خلال استضافته في إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية، أن هذا الاكتشاف الأثري الهام تم في منطقة المفرق بشمال شرق الأردن، حيث أثبتت الدراسات أن عمر الرغيف يعود إلى 14 ألف سنة

تغيير في المفاهيم التاريخية وأشار السفير إلى أن هذا الاكتشاف ساهم في تغيير مفاهيم تاريخية كانت سائدة؛ إذ ثبت لاحقاً أن الإنسان الأول بدأ بجمع الحبوب واستخدامها في الغذاء قبل أن يبدأ بممارسة الزراعة المنظمة، مؤكداً أن هذا المنجز يعكس ريادة الإنسان الذي استوطن الأرض الأردنية عبر العصور.

يُذكر أن هذا التصريح جاء في سياق حديث السفير عبد الله ابو رمان عن الأردن كـ "متحف مفتوح" يزخر بالكنوز التاريخية والأثرية التي توثق مسيرة الحضارة الإنسانية منذ بداياتها الأولى