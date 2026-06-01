الرياض تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت

خبرني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتضامنت المملكة مع "دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق"، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية.

في وقت سابق كانت تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لـ "هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، فيما دوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما أوضحت في بيان صحافي، اليوم الاثنين، "أن أصوات الانفجارات، إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.