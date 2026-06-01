خبرني - دعت شركة الأسواق الحرة الأردنية الشركات المتخصصة بالأكياس البلاستيكية والمرخصة لهذه الغايات فقط المشاركة بعطاء لتوريد كمية من أكياس التسوق وفقا لما يلي :
ملخص العطاء
• تقديم عرض سعر لتوريد كمية:
1. حجم كبير عدد (3 طن)
2. حجم وسط عدد (70 طن)
3. حجم صغير (5 طن) من أكياس التسوق البلاستيكية حسب الشروط والمواصفات المطلوبة بنسخة مواصفات العطاء.
الشروط والتفاصيل
• للحصول على نسخة العطاء: يرجى مراجعة شركة الأسواق الحرة الأردنية - مبنى الإدارة العامة، صباح يوم الإثنين الموافق 2026/06/01 ولغاية دوام يوم الخميس الموافق 2026/06/04.
• آخر موعد لإيداع العروض: يوم الخميس الموافق 2026/06/11 في صندوق العطاءات في شركة الأسواق الحرة الأردنية من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً في مبنى الادارة العامة الكائن في عمان / جبل عمان / شارع تونس قرب فندق سنشري بارك (عمون سابقاً).
• يتم تقديم كفالة دخول العطاء بنسبة (5%) (كفالة بنكية أو شيك مصدق أو شيك مدير) من قيمة العطاء الكلي ولن ينظر في أي عرض لم يقدم كفالة.
• يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية مالية أو قانونية.
• ثمن نسخة العطاء (50) دينار غير مستردة.
• رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء.
على الشركات الراغبة والقادرة على تلبية الاحتياجات اللازمة والمتقدمة للعطاء مراعاة ما يلي:
• أن تكون الشركة مرخصة من الجهات المعنية حسب الأصول.
• احضار صورة عن السجل ورخصة المهن سارية المفعول.
رئيس لجنة اللوازم: عبير الحنيطي (مصحوب بالتوقيع والختم الرسمي لشركة الأسواق الحرة الأردنية - منطقة حرة خاصة / قسم اللوازم والمشتريات). للاستفسار على الأرقام: Ext: 157 - 06-5206666
مواصفات العطاء :
أكياس تسوق بلاستيكية لون أبيض مطبوع عليها شعار الشركة باللون الأسود وجهين مع يد تقوية حسب القياسات التالية:-
1- حجم كبير عدد (3 طن)
• الطول: 60 سم
• العرض: 55 سم
• طوية سفلية: 5 سم مع تقوية
• السماكة: 80 ميكرون + - 10%
2- حجم وسط عدد (70 طن)
• الطول: 50 سم
• العرض: 40 سم
• طوية سفلية: 5 سم مع تقوية
• السماكة: 80 ميكرون + - 10%
3- قياس صغير عدد (5 طن)
• الطول: 31 سم
• العرض: 24.5 سم
• طوية سفلية: 4 سم مع تقوية
• السماكة: 60 ميكرون + - 10%
إذا كانت قيمة الإحالة (2000) دينار أو أكثر على الشركة المحال عليها القيام بما يلي:-
• إصدار شهادة منشأ من وزارة الصناعة والتجارة.
• تنظيم بيان جمركي من مركز جمرك عمان بقيمة (65) دينار.
• توريد البضاعة الى مستودعات الشركة في (القسطل).