*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأسواق الحرة تطرح عطاء لشراء أكياس تسوق -  تفاصيل

  • 01 حزيران 2026
  • 13:32
الأسواق الحرة تطرح عطاء لشراء أكياس تسوق   تفاصيل

خبرني  - دعت  شركة الأسواق الحرة الأردنية الشركات المتخصصة بالأكياس البلاستيكية والمرخصة لهذه الغايات فقط المشاركة بعطاء لتوريد كمية من أكياس التسوق وفقا لما يلي  :

 

ملخص العطاء

•           تقديم عرض سعر لتوريد كمية:

1.         حجم كبير عدد (3 طن)

2.         حجم وسط عدد (70 طن)

3.         حجم صغير (5 طن) من أكياس التسوق البلاستيكية حسب الشروط والمواصفات المطلوبة بنسخة مواصفات العطاء.

 

الشروط والتفاصيل

•           للحصول على نسخة العطاء: يرجى مراجعة شركة الأسواق الحرة الأردنية - مبنى الإدارة العامة، صباح يوم الإثنين الموافق 2026/06/01 ولغاية دوام يوم الخميس الموافق 2026/06/04.

•           آخر موعد لإيداع العروض: يوم الخميس الموافق 2026/06/11 في صندوق العطاءات في شركة الأسواق الحرة الأردنية من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً في مبنى الادارة العامة الكائن في عمان / جبل عمان / شارع تونس قرب فندق سنشري بارك (عمون سابقاً).

•           يتم تقديم كفالة دخول العطاء بنسبة (5%) (كفالة بنكية أو شيك مصدق أو شيك مدير) من قيمة العطاء الكلي ولن ينظر في أي عرض لم يقدم كفالة.

•           يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية مالية أو قانونية.

•           ثمن نسخة العطاء (50) دينار غير مستردة.

•           رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء.

على الشركات الراغبة والقادرة على تلبية الاحتياجات اللازمة والمتقدمة للعطاء مراعاة ما يلي:

•           أن تكون الشركة مرخصة من الجهات المعنية حسب الأصول.

•           احضار صورة عن السجل ورخصة المهن سارية المفعول.

رئيس لجنة اللوازم: عبير الحنيطي (مصحوب بالتوقيع والختم الرسمي لشركة الأسواق الحرة الأردنية - منطقة حرة خاصة / قسم اللوازم والمشتريات). للاستفسار على الأرقام: Ext: 157 - 06-5206666

 

مواصفات العطاء :

أكياس تسوق بلاستيكية لون أبيض مطبوع عليها شعار الشركة باللون الأسود وجهين مع يد تقوية حسب القياسات التالية:-

1- حجم كبير عدد (3 طن)

•           الطول: 60 سم

•           العرض: 55 سم

•           طوية سفلية: 5 سم مع تقوية

•           السماكة: 80 ميكرون + - 10%

2- حجم وسط عدد (70 طن)

•           الطول: 50 سم

•           العرض: 40 سم

•           طوية سفلية: 5 سم مع تقوية

•           السماكة: 80 ميكرون + - 10%

3- قياس صغير عدد (5 طن)

•           الطول: 31 سم

•           العرض: 24.5 سم

•           طوية سفلية: 4 سم مع تقوية

•           السماكة: 60 ميكرون + - 10%

إذا كانت قيمة الإحالة (2000) دينار أو أكثر على الشركة المحال عليها القيام بما يلي:-

•           إصدار شهادة منشأ من وزارة الصناعة والتجارة.

•           تنظيم بيان جمركي من مركز جمرك عمان بقيمة (65) دينار.

•           توريد البضاعة الى مستودعات الشركة في (القسطل).

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر
الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر
  • 2026-06-01 11:09
بتراجع بلغ 70 قرشاً.. غرام الذهب عيار 21 ينخفض في تسعيرة الاثنين
بتراجع بلغ 70 قرشاً.. غرام الذهب عيار 21 ينخفض في تسعيرة الاثنين
  • 2026-06-01 10:41
انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار
انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار
  • 2026-06-01 10:27
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
  • 2026-06-01 08:14
حاكم البنك المركزي السوري: 63% نسبة استبدال الليرة القديمة
حاكم البنك المركزي السوري: 63% نسبة استبدال الليرة القديمة
  • 2026-06-01 00:39
الإفتاء: إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي
الإفتاء: إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي
  • 2026-05-31 23:46