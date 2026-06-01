خبرني - دعت شركة الأسواق الحرة الأردنية الشركات المتخصصة بالأكياس البلاستيكية والمرخصة لهذه الغايات فقط المشاركة بعطاء لتوريد كمية من أكياس التسوق وفقا لما يلي :

ملخص العطاء

• تقديم عرض سعر لتوريد كمية:

1. حجم كبير عدد (3 طن)

2. حجم وسط عدد (70 طن)

3. حجم صغير (5 طن) من أكياس التسوق البلاستيكية حسب الشروط والمواصفات المطلوبة بنسخة مواصفات العطاء.

الشروط والتفاصيل

• للحصول على نسخة العطاء: يرجى مراجعة شركة الأسواق الحرة الأردنية - مبنى الإدارة العامة، صباح يوم الإثنين الموافق 2026/06/01 ولغاية دوام يوم الخميس الموافق 2026/06/04.

• آخر موعد لإيداع العروض: يوم الخميس الموافق 2026/06/11 في صندوق العطاءات في شركة الأسواق الحرة الأردنية من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً في مبنى الادارة العامة الكائن في عمان / جبل عمان / شارع تونس قرب فندق سنشري بارك (عمون سابقاً).

• يتم تقديم كفالة دخول العطاء بنسبة (5%) (كفالة بنكية أو شيك مصدق أو شيك مدير) من قيمة العطاء الكلي ولن ينظر في أي عرض لم يقدم كفالة.

• يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية مالية أو قانونية.

• ثمن نسخة العطاء (50) دينار غير مستردة.

• رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء.

على الشركات الراغبة والقادرة على تلبية الاحتياجات اللازمة والمتقدمة للعطاء مراعاة ما يلي:

• أن تكون الشركة مرخصة من الجهات المعنية حسب الأصول.

• احضار صورة عن السجل ورخصة المهن سارية المفعول.

رئيس لجنة اللوازم: عبير الحنيطي (مصحوب بالتوقيع والختم الرسمي لشركة الأسواق الحرة الأردنية - منطقة حرة خاصة / قسم اللوازم والمشتريات). للاستفسار على الأرقام: Ext: 157 - 06-5206666

مواصفات العطاء :

أكياس تسوق بلاستيكية لون أبيض مطبوع عليها شعار الشركة باللون الأسود وجهين مع يد تقوية حسب القياسات التالية:-

1- حجم كبير عدد (3 طن)

• الطول: 60 سم

• العرض: 55 سم

• طوية سفلية: 5 سم مع تقوية

• السماكة: 80 ميكرون + - 10%

2- حجم وسط عدد (70 طن)

• الطول: 50 سم

• العرض: 40 سم

• طوية سفلية: 5 سم مع تقوية

• السماكة: 80 ميكرون + - 10%

3- قياس صغير عدد (5 طن)

• الطول: 31 سم

• العرض: 24.5 سم

• طوية سفلية: 4 سم مع تقوية

• السماكة: 60 ميكرون + - 10%

إذا كانت قيمة الإحالة (2000) دينار أو أكثر على الشركة المحال عليها القيام بما يلي:-

• إصدار شهادة منشأ من وزارة الصناعة والتجارة.

• تنظيم بيان جمركي من مركز جمرك عمان بقيمة (65) دينار.

• توريد البضاعة الى مستودعات الشركة في (القسطل).