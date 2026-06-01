أبرزهم نعيم قاسم.. الجيش الإسرائيلي يحدد قائمة أهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت

خبرني - أكد مصدر عسكري إسرائيلي، أن الجيش يعمل حاليا على تحديد مجموعة واسعة من الأهداف تمهيدا لشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، "ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار".

وكشف المصدر لصحيفة "معاريف" أن الأهداف التي يجري التخطيط لاستهدافها تتوزع على ثلاثة مراكز ثقل رئيسية بالنسبة لـ"حزب الله":

الأهداف البشرية: وتشمل سلسلة طويلة من كبار قادة ومسؤولي حزب الله، وأبرزهم الأمين العام نعيم قاسم.

البنية التحتية للقيادة والسيطرة: تشمل مقرات قيادة حزب الله وغرف الاتصالات والتحكم. ويسعى الجيش الإسرائيلي من خلال استهدافها إلى قطع سلسلة القيادة والسيطرة على المنظمة، حيث يدرك الجيش أن قادة حزب الله يعملون من مقرات في الضاحية وفي البقاع، وينقلون التعليمات إلى مقرات أمامية في مدينتي صور وصيدا، والتي بدورها تشن هجمات صاروخية ضد القوات الإسرائيلية والأراضي الإسرائيلية.

مستودعات الأسلحة والتكنولوجيا: تشمل مستودعات الأسلحة والصواريخ، والشقق السكنية التي يخبئ فيها حزب الله صواريخ مختلفة، بالإضافة إلى مستودعات الطائرات المسيرة والمختبرات والأنظمة التكنولوجية التي يستخدمها الحزب في عملياته العسكرية.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه ليس من الواضح بعد نطاق الموافقة التي منحتها المستويات السياسية الإسرائيلية للجيش، وهل ستكون الهجمات محدودة ورمزية، أم عملية عسكرية واسعة تهدف إلى إلحاق ضرر كبير بمراكز ثقل حزب الله في لبنان.

التصعيد الميداني وتعليمات جديدة للجنود

وفي تطور ميداني لافت، أفاد جنود إسرائيليون يخدمون في القطاع الشمالي وفي جنوب لبنان، اليوم، بأنهم تلقوا توجيهات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن زاد حزب الله من وتيرة إطلاق الصواريخ نحو الشمال، حيث استهدف مناطق وأقاليم لم يسبق له استهدافها منذ بدء وقف إطلاق النار قبل أكثر من شهر ونصف، مثل خط عكا - كرمئيل، ومدن صفد وميرون ونهاريا.

وبحسب الجنود، فإن التعليمات الجديدة تشمل تجنب الحركة حتى في إسرائيل خلال ساعات النهار، والقيام برحلات أو أنشطة خارج المباني فقط في الحالات التي تتطلبها الضرورة العملياتية القصوى أو التي لا يمكن تجنبها، مع تقليل التعرض إلى الحد الأدنى. كما تقرر أن أي حركة في المنطقة الواقعة شمال مدينة عكا، بما فيها مدينة نهاريا، يجب أن تتم والجنود يرتدون سترات واقية وخوذات في جميع ساعات اليوم، خاصة خلال ساعات النهار.