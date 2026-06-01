ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 01 حزيران 2026
  • 13:02
خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,941 شهيدا، و172,967 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدان جديدان و40 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 932، وإجمالي الإصابات إلى 2.859، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وبينت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

