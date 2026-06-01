مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص الرياضيات في جامعة عمان العربية

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتعزيز بيئة البحث العلمي وتطوير برامج الدراسات العليا، وترسيخ حضورها الأكاديمي من خلال دعم التخصصات النوعية واستحداث برامج حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتخدم مسيرة التطوير العلمي في مختلف المجالات، نوقشت في جامعة عمان العربية أول رسالة ماجستير في تخصص الرياضيات داخل الكلية، والموسومة بـ: “A Study on the Distance Functions Types Gamma and Gamma-k”، للطالب جمال أبو نجم.

حيث تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور طارق قواسمة مشرفًا ورئيسًا، وعضوية الأستاذ الدكتور محمد الحوري من جامعة عجلون الوطنية مناقشًا خارجيًا، والدكتورة إيمان بسام مناقشًا داخليًا، وجرت المناقشة بحضور الأستاذ الدكتور محمد الخوالدة عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتور أحمد الطوالبة نائب عميد الكلية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الطالب، في أجواء أكاديمية عكست المستوى العلمي والبحثي المتقدم الذي تحرص الجامعة على توفيره لطلبتها في برامج الدراسات العليا.

وتُعد هذه المناقشة من أوائل الرسائل العلمية في برنامج ماجستير الرياضيات المستحدث في الكلية، والذي يهدف إلى رفد سوق العمل بكفاءات علمية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي في المجالات الرياضية الحديثة، وقد أشادت لجنة المناقشة بجهود الباحث ومستوى الرسالة وعمق نتائجها وأهميتها العلمية، مؤكدة قدرتها على الإسهام في إثراء المعرفة في مجال تخصصها، وقررت منح الطالب درجة الماجستير ناجح دون إجراء أي تعديلات على الرسالة.