جامعة عمان العربية تشارك في حفل مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة

خبرني - برعاية معالي وزير الزراعة الأستاذ الدكتور صائب خريسات، شاركت جامعة عمان العربية ممثلةً بمدير المجلس العربي للتنمية المستدامة الدكتورة شيرين أبو غزالة، في الحفل الختامي لمسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة، التي نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع شركة دمج الأكاديميا بالصناعة في فندق موڤنبيك عمّان، بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والعطوفة والخبراء والمهتمين بقطاع الابتكار والاستدامة والمشاريع الخضراء في الأردن.

وشهد الحفل كلمة راعي الحفل معالي الأستاذ الدكتور صائب خريسات وزير الزراعة، تلتها كلمة معالي الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ومدير المشروع، ثم كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمود الدويري عضو مجلس أمناء الجمعية ورئيس اللجنة الاستشارية، حيث أكدت الكلمات أهمية دعم المشاريع الخضراء وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني ، كما قدّم الدكتور خالد خريسات ممثلًا عن الفريق التنفيذي للمشروع والمدير التنفيذي لشركة JAIP، عرضًا ختاميًا تناول أبرز المشاريع المشاركة وما حققته من نتائج وإنجازات خلال مراحل المسابقة.

وتضمّن الحفل جلسة حوارية بعنوان "المشاريع الخضراء في الأردن وأثرها في الاقتصاد وفرص الدعم"، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين، وهم عطوفة الأستاذ الدكتور إبراهيم الرواشدة، وعطوفة الأستاذ الدكتور طارق مقطش، والدكتور فاضل الزعبي، والأستاذ الدكتور سميح أبو بكر، حيث ناقش المشاركون واقع المشاريع الخضراء في المملكة وأهمية توفير البيئة الداعمة لنموها وتوسعها.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة أبو غزالة أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتعزيز ثقافة الابتكار البيئي ودعم المشاريع الخضراء في الأردن، مشيرة إلى أهمية تمكين الشباب ورواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن جامعة عمان العربية تواصل دورها الريادي في دعم المبادرات الابتكارية والتنموية من خلال استضافتها للمجلس العربي للتنمية المستدامة، أحد المجالس العربية المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية.

واختُتمت الفعالية بتقديم العروض النهائية للمشاريع الفائزة في المسابقة، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتميز للمشاريع المشاركة وما تحمله من أفكار وحلول مبتكرة من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الأردن