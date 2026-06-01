الاثنين: 01 حزيران 2026
مسابقة التحدي المالي في جامعة عمان العربية لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة

خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الثقافة المالية لدى طلبتها، ونشر المفاهيم الاساسية في الادارة المالية بأسلوب تفاعلي مبسّط، نظّمت كلية الأعمال في الجامعة مسابقة بعنوان: "التحدي المالي"، لطلبة مساق مبادئ الادارة المالية، وذلك بإشراف اعضاء الهيئة التدريسية في قسم التمويل، وبحضور الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال، والدكتور رعد الصمادي رئيس قسم التمويل في الجامعة.

وخلال المسابقة تنافس الطلبة ضمن مجموعات عمل في أجواء اتسمت بالتفاعل والحماس والمنافسة الإيجابية، حيث ركّزت الفعالية على توظيف المفاهيم والنظريات المالية الأكاديمية وتحويلها إلى حلول وأفكار عملية مبتكرة تم عرضها بأساليب إبداعية عكست مدى استيعاب الطلبة للمحتوى العلمي وقدرتهم على تطبيقه في سياقات واقعية، وتسعى كلية الأعمال من خلال هذه المبادرة إلى تغيير النمط التقليدي في التعليم، وتعزيز استراتيجيات التعلم النشط والتعليم القائم على حل المشكلات، مما يسهم في تنمية مهارات الطلبة في التحليل المالي واتخاذ القرارات الذكية، وإعدادهم بصورة أكثر كفاءة لمتطلبات سوق العمل المعاصر، وفي ختام الفعالية أشادت عمادة كلية الأعمال واللجنة المشرفة بالأداء المتميز والأفكار الإبداعية التي قدمها الطلبة، مؤكدة استمرار الكلية في تنظيم مثل هذه الأنشطة اللامنهجية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي. كما جرى تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى تقديراً لجهودهم وتميزهم.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة اللامنهجية التي تنفذها كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، تأكيدًا على دورها في تعزيز التعلم التطبيقي، وتنمية وعي الطلبة بالقضايا المتعلقة بالثقافة المالية، وبما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في المجتمع

 

